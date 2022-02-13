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13.02.2022,  
09:16
Текст:  Олег Галицких

Не туда попал: советский МиГ-21ПФМ сбежал с аэродрома НАТО 55 лет назад

55 лет назад 13 февраля 1967 года случился воздушный инцидент, который мог нанести большой ущерб ВВС СССР. Но советский пилот не растерялся и все закончилось благополучно.
Фото: Лев Поликашин / РИА Новости Фото: Лев Поликашин / РИА Новости
Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

В те дни четверку истребителей новейшей и тогда еще секретной модификации МиГ-21 ПФМ должны были перегнать с советского завода на аэродром в ГДР - для пополнения авиации союзников по Варшавскому договору. Команду перегонщиков возглавил опытный пилот капитан Федор Григорьев, служивший в 16-й авиадивизии 24-й Воздушной армии Группы советских войск в Германии (ГСВГ). По заданию самолеты планировали доставить на военный аэродром армии ГДР Коттбус. К слову, Григорьев ранее летал на другой аэродром (Темплин), и этот маршрут ему был не знаком. Что вскоре и сказалось самым неожиданным образом.

Берлин в то время делился на две зоны: Восточный контролировался советскими войсками, а Западный - войсками НАТО. С воздуха невидимую границу определить было трудно, поэтому четверка МиГов (по другим данным их было пять) случайно залетела в западную часть города. Увидев под собой аэродром, который он принял за Коттбус, Федор Григорьев сообщил другим пилотам, что совершит посадку. Подчиненным при этом приказал оставаться в воздухе до его особого распоряжения. Дело в том, что попытка связаться с "башней" аэродрома закончилась безрезультатно, и Григорьев решил, что там вышла из строя связь. Он принял решение садиться на свой страх и риск.

Приземлившись, капитан быстро осознал свою ошибку: он увидел натовскую технику - французскую и американскую, и персонал в "чужой" форме. Оказалось, что это аэродром Тегель французской зоны оккупации. Григорьев экстренно выбросил тормозной парашют и стал разворачиваться для взлета. Но натовцы тоже разглядели, что за "птичка" к ним залетела, и собирались захватить самолет. Для этого они выгнали на взлетно-посадочную полосу (ВПП) весь автотранспорт авиабазы. Григорьев заметил этот маневр и развернул Миг на рулежную дорожку. Она, вообще-то, была не пригодна для взлета - слишком была коротка. Но советский пилот не растерялся: на разбеге он включил форсаж и сумел уйти почти вертикальной "свечкой".

Остальные пилоты поняли в чем дело и сменили курс. Вскоре они благополучно долетели до аэродрома Коттбус. Туда же прибыл и их командир.

Естественно, началось следствие. Дело ведь могло закончиться плохо: на МиГ-21 ПФМ были установлены новейший электронный прицел, новая система управления огнем, катапультное кресло последней модификации. Все это было бы досконально изучено натовскими специалистами - как в поисках достоинств, так и возможных уязвимостей. Капитану Григорьеву грозило серьезное наказание.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
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Но все закончилось хорошо: командование дивизии решило не наказывать пилота, который имел немало заслуг. В конце концов он сам выпутался из ситуации, да еще проявил при этом мужество и мастерство.

Кстати, сейчас выдвигаются версии, что Григорьев мог принять сигнал радиомаяка аэродрома Тегель за сигнал маяка Коттбуса. Утверждают, что они звучали очень похоже.

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