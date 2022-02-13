Умер один из создателей "Служебного романа" Леонид Гиммельфарб

10 февраля на 74 году жизни скончался сотрудник "Мосфильма", организатор кинопроизводства, почетный кинематографист РФ Леонид Рафаилович Гиммельфарб. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Леонид Гиммельфарб родился 20 декабря 1948 года в Москве. В 1976-м окончил экономический факультет Всесоюзного государственного институт кинематографии.

Работал на киностудии "Мосфильм" заместителем директора картин. На его счету - "Служебный роман", "Мой ласковый и нежный зверь", "Суета сует", другие.

Далее - начальник отдела снабжения киноконцерна "Мосфильм". С 2000 года и до последнего времени - директор компании "Интерфест".

Коллеги помнят Гиммельфарба как одного из ведущих специалистов отечественной киноиндустрии, "замечательного профессионала, обладавшего организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино".