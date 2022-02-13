Умер режиссер и продюсер Рейнхард Швабеницки

9 февраля на 75-м году жизни скончался австрийский режиссер, сценарист и продюсер Рейнхард Швабеницки. Как передает Der Standard, причиной смерти человека, "открывшего" будущего "оскаровского" лауреата Кристофера Вальца, стала продолжительная тяжелая болезнь.

Швабеницки родился в 1947 году на ферме в небольшой отдаленной деревне Бухебен (настолько глухой, что там не было электричества) в семье актера. Когда Рейнхарду было четыре года, отец получил работу в театре, и они переехали в Санкт-Пельтен. Потом родители развелись, и мальчишку вновь услали в горную деревню, к тетке с дядей. Где Рейнхард пас скот и предполагал, что остаток жизни проведет за фермерством. Но судьба сделала финт - мать вновь вышла замуж, забрала сына, и они с ней и отчимом перебрались в Зальцбург, где нелюдимый подросток нашел утеху в кинотеатрах. И началось.

В четырнадцать Рейнхар собрал музыкальную группу. Потом закончил технический колледж. Его родной отец на тот момент работал режиссером на студии Babelsberg в Восточном Берлине, и Рейнхард помогал ему по мелочам на подхвате, быстро и твердо укоренившись в планах самому стать режиссером, цели своей в итоге достигнув.

Начиная с середины 70-х, Швабеницки поставил порядка полусотни фильмов и сериалов, в том числе несколько эпизодов криминального шоу "Место преступления" и восьмую часть "Горячей жевательной резинки" - по собственному сценарию. Кроме того, в 1977-м Швабеницки снял драму "Дебют" (Der Einstand), в которой свою первую роль сыграл Кристофер Вальц.