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Умерла актриса из "Морозко" и "голос Умки" Маргарита Корабельникова

Новости
    13.02.2022, 14:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Василий Малышев/РИА Новости Фото: Василий Малышев/РИА Новости
Фото: Василий Малышев/РИА Новости

Скончалась Маргарита Павловна Корабельникова, советская, российская актриса кино, театра и ТВ, телеведущая, артистка дубляжа и озвучки.

Голосом Маргариты Павловны говорили Пьеро в "Приключениях Буратино" 1959 года, граф Вишенка в "Чиполлино", медвежонок Умка, персонажи "Приключений Незнайки" 70-х, Вовка в "Приключениях блудного попугая", Оля / Яло в "Королевстве кривых зеркал", паромщик Мишка в "Варваре-красе" - десятки героев.

Легендарная артистка скончалась еще в декабре на 91-м году жизни, но известно об этом стало только сейчас.

"Скончалась Маргарита Павловна Корабельникова - голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов. В последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале "Фабрика чудес", - написал в Facebook шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков

Маргарита Корабельникова родилась 19 июня 1931 года в Кишиневе. В 1953-м окончила Театральное училище имени Щукина. Работала в московском Театре имени Ермоловой, в Московском Драматическом театре. С 1956 года - актриса киностудии имени Горького. Была первой ведущей телепрограммы "Будильник" - с 1965-го.

На экранах - с начала 60-х: "В трудный час", "Двенадцать спутников", "Морозко", "Огонь, вода и… медные трубы", кикимора Задоринка в "Золотых рогах", бабушка Васечкина в "Приключениях Петрова и Васечкина".

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