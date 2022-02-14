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14.02.2022,  
12:35
Текст:  Светлана Цыганкова

19FortyFive: Учения с участием "Атлантов" стали предупреждением для НАТО

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Масштабные военно-морские учения в Черном и Средиземном морях, в которых приняли участие три ракетных крейсера проекта 1164 "Атлант", стали грозным предупреждением для НАТО. Речь идет о кораблях "Маршал Устинов", "Варяг" и "Москва".

Фото: Максим Воркунков / Севмаш
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Так считает военный обозреватель Роберт Фарли, которые пишет об этом в своей статье для 19FortyFive. Хотя крейсеры построены еще в 80-х годах, за последние годы Россия модернизировала и отремонтировала все три корабля проекта 1164. Они могут применять противокорабельные ракеты П-500 "Базальт", специально разработанные для уничтожения авианосных групп неприятеля. В настоящее время в их арсенал входят и еще более грозные боезаряды П-1000 "Вулкан". Но особенно военного обозревателя поразил облик российских кораблей проекта 1164. Он отметил, что они выглядят очень внушительно из-за массивных пусковых установок.

Эксперт считает, что Россия вывела свои ракетные крейсеры в Черное и Средиземное моря не только ради учений, но и чтобы предупредить НАТО о недопустимости провокаций или агрессивных действий у собственных границ.

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