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Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике

Новости
    14.02.2022, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

56-летний российский актер, режиссер, телеведущий и балетмейстер Валерий Николаев пострадал в московском спецприемнике, где находится как административно задержанный - из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает РЕН ТВ, инцидент между звездой "Дня рождения буржуя", актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Святого" Нойса, и другим арестантом произошел 11 февраля. В результате чего оппонент Николаева выплеснул на "Буржуя" пол-литра кипятка.

После чего Николаев написал заявление, где сказано, что у артиста обожжены руки, лицо и грудь - в общей сложности около 40% тела. Валерий отмечает: теперь, с обожженным лицом, он никому не будет нужен как творческая единица и требует компенсации в 20 миллионов рублей, из которых 10, как полагает актер, потребуются на пластическую операцию по пересадке кожи, а еще 10 - это оценка нанесенного ему морального ущерба.

Николаев родился в 1965 году в Москве. На экранах - с 1977-го - с драмы Матвеева и Проскурина "Судьба".

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