Указ губернатора Архангельской области от 14 февраля 2022 года № 12-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - изменения).

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 14 февраля 2022 г. № 12-у





Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В подпункте 2 пункта 23.1, подпункте 2 пункта 23.2, подпункте 1 пункта 24, абзаце пятом подпункта 3, абзаце седьмом подпункта 4 и абзаце девятом подпункта "г" подпункта 6 пункта 5 слова "и средств индивидуальной защиты рук (перчатки)" исключить.

2. В пункте 12:

1) в подпункте 3 слова "и подпунктом 23 пункта 14" исключить;

2) в подпункте 8 слова "и подпункте 23 пункта 14" исключить;

3) в подпункте 20 слова "и перчатками" исключить.

3. Абзацы второй и четвертый подпункта 23 пункта 14 исключить.

4. Пункт 18 дополнить новым подпунктом 2 следующего содержания:

"2) организовать работу по приостановлению:

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания государственными организациями социального обслуживания, за исключением государственных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги несовершеннолетним, нуждающимся в социальном обслуживании и реабилитации, а также инвалидам с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

направления граждан в государственные организации социального обслуживания для оказания им услуг по санаторно-курортному лечению и их приема указанными организациями;".

5. В абзаце третьем подпункта "б" подпункта 1 пункта 24 слова "и средств индивидуальной защиты рук (перчатки)" исключить.

6. В подпункте 2 пункта 39 слова "и подпункте 23 пункта 14" исключить.

7. В подпункте 4 пункта 44 слова "и подпункте 23 пункта 14" исключить







