Указ главы Республики Бурятия от 11 февраля 2022 года № 17 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313, от 15.11.2021 № 315, от 19.11.2021 № 318, от 28.11.2021 № 324, от 14.12.2021 № 327, от 20.12.2021 № 346, от 11.01.2022 № 1, от 21.01.2022 № 5, от 25.01.2022 № 8, от 27.01.2022 № 9, от 28.01.2022 № 11, от 03.02.2022 № 14, от 07.02.2022 № 15):

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"Возобновить с 14 февраля 2022 года включительно работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон при условиях:

- присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади детского развлекательного центра, детской игровой комнаты или детской игровой зоны;

- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также в процессе эксплуатации аттракционов (при технической возможности) регулирования потоков граждан;

- наличия у персонала документации о вакцинации или о перенесенном заболевании;

- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;

- проведения дезинфекции территории, помещений;

- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.".

1.1.2. Абзац пятый после слов "Минспорта России на 2022 год," дополнить словами "включенных в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям,".

1.2. В абзаце девятнадцатом пункта 7.1 слова "13 февраля 2022 года" заменить словами "21 февраля 2021 года".

1.3. В пункте 7.1.2 слова "13 февраля 2022 года" заменить словами "21 февраля 2021 года".

1.4. В пункте 7.1.3 слова "13 февраля 2022 года" заменить словами "21 февраля 2021 года" .

1.5. В пункте 7.1.4 слова "13 февраля 2022 года" заменить словами "21 февраля 2021 года".

1.6. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

"7.4. Возобновить с 14 февраля 2022 года работу компьютерных клубов при условиях:

- присутствия не более 50 % посетителей от единовременной пропускной способности объекта;

- наличия у персонала документации о вакцинации или о перенесенном заболевании;

- наличия у совершеннолетних посетителей и предъявления ими документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до дня посещения объекта, либо документа, подтверждающего медицинский отвод, документа, удостоверяющего личность;

- обязательной термометрии персонала и посетителей (при входе);

- соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.7. В пункте 8:

1.7.1. Абзац шестой признать утратившим силу.

1.7.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Профессиональным образовательным организациям, реализующим основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, организовать работу в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

1.7.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Разрешить с 14 февраля 2022 года работу образовательных организаций всех форм собственности, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме при условиях:".

1.7.4. Абзац пятнадцатый признать утратившим силу.

1.7.5. Абзацы девятнадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:

"Занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных сооружениях проводить:

- бесконтактными неигровыми способами с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от общей вместимости;

- контактными игровыми способами при условии обеспечения контроля доступа совершеннолетних посетителей на занятия при наличии документации о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность.

Занятия физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях для лиц в возрасте до 18 лет проводить при загрузке объекта спорта в объеме не более 50 % от общей вместимости.".

1.8. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Возобновить с 14 февраля 2022 года личный прием граждан.".

1.9. Пункт 14.5 изложить в следующей редакции:

"14.5. Возобновить с 14 февраля 2022 года личный прием граждан.".

1.10. Пункт 18.3 признать утратившим силу.

1.11. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществлять по предварительной записи.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 14 февраля 2022 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







