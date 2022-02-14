Forbes: Россия довела тактику артиллерии до уровня высокого искусства

Российская армия придерживается советской доктрины, согласно которой решающей силой на поле боя являются не танки с пехотой, а артиллерия. Все другие рода войск нужны лишь для того, чтобы обеспечить "богу войны" (название русской артиллерии со времен Второй Мировой) выгодные позиции для нанесения сокрушительных ударов. А затем использовать пробитые пушками бреши в обороне противника.

Русские довели тактику советской артиллерии до уровня высокого искусства, пишет Forbes. Их орудия мобильны, батареи имеют множество дронов для разведки целей и корректировки огня. Наземные радары и другие электронные системы используются не только для обнаружения бронетехники, но способны даже засекать и блокировать сигналы мобильных телефонов на вражеских позициях.

Каждая батальонная тактическая группа российской армии имеет свою артиллерию. Есть и другие подразделения - на уровне бригады, дивизии и армии, - но именно артиллерия БТГ находится ближе всего к линии фронта и потому наиболее опасна. Ее преимущество - в скорости, с которой она способна реагировать на изменение обстановки. Артиллерия из состава БТГ способна действовать практически мгновенно, как только возникают благоприятные условия.

Каждая БТГ имеет 18 самоходных гаубиц. В армии США такие орудия находятся в бригадном звене, что обеспечивает централизацию управления и боевую мощь. Зато командиру российского батальона не надо запрашивать огневую поддержку в бригаде - у него есть все необходимое. Причем именно там, где надо - за боевыми порядками танков и БМП.

А благодаря интенсивной и непрерывной модернизации БТГ может оперативно получать данные о целях с беспилотников.