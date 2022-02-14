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14 февраля 2022 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.02.2022 № 60н "О внесении изменений в Порядок предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)‚ сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"‚ утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1052н"

Зарегистрирован 11.02.2022 № 67244

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.02.2022 г.

Вступает в силу с 21 февраля 2022 г.

В соответствии с подпунктом "и" пункта 4 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7932; 2021, № 46, ст. 7711), приказываю:

1. Внести изменения в Порядок предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1052н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65825), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 февраля 2022 г.

Министр М.А.Мурашко

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 февраля 2022 года № 60н

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утверяеденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1052н

1. Подпункт 1 пункта 1 после слов "(далее соответственно

автоматизированное рабочее место оператора "Генерация сертификата COVID-19", информационный ресурс)" дополнить словами "либо данных Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (в части сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Из пункта 2 слово "совершеннолетние" исключить.

3. Подпункт 1 пункта 6 дополнить словами "или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет при отсутствии у них страхового номера индивидуального лицевого счета)".

4. Подпункт 1 пункта 7 дополнить словами ", или свидетельства о рождении (для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет при отсутствии у них страхового номера индивидуального лицевого счета)".

5. Подпункт 11 пункта 8 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в случае, если по результатам исследования биологического материала заявителя на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) получен положительный результат и при этом в информационном ресурсе в отношении заявителя отсутствует информация о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письменном виде;

посредством платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) самостоятельно или с помощью работника многофункционального центра в секторе пользовательского сопровождения многофункционального центра (при наличии у заявителя учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).".

6. Подпункт 4 пункта 11 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) в случае, если по результатам исследования биологического материала заявителя на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) получен положительный результат и при этом в информационном ресурсе в отношении заявителя отсутствует информация о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письменном виде;

посредством платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) самостоятельно или с помощью работника многофункционального центра в секторе пользовательского сопровождения многофункционального центра (при наличии у заявителя учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).".

7. Приложение № 2 к указанному Порядку после слов "не содержит сведений о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" дополнить словами "либо федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" не содержит сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.02.2022 № 60н
(pdf, PDF, 199 Кб)