На заседании СНБ Японии обсудили ситуацию на Украине

В Японии прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором было рассмотрено развитие ситуации на Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

В мероприятии, которое продолжалось около 30 минут, приняли участие премьер Фумио Кисида, министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси и руководитель оборонного ведомства Нобуо Киси.

Глава японского правительства Фумио Кисида призвал обеспечить безопасность японских граждан, которые находятся на украинской территории.

Местная пресса отмечает, что официальный Токио распорядился сократить число персонала посольства страны на Украине. Там остается ограниченное количество сотрудников.

Ранее японские власти повысили до четвертого (максимального) уровень опасности в отношении всей территории Украины и призвали своих граждан эвакуироваться с территории указанного государства.