Партия танков Т-72 и боевых машин пехоты прибыла в Ирак

В конце минувшей недели в порт Умм-Каср прибыло грузовое судно, доставившее боевую технику для иракской армии. Как сообщили в министерстве обороны этой страны, речь идет о бывших болгарских Т-72 и БМП-1.

Информация о количестве техники не разглашается. В объектив видеокамеры попали порядка десяти боевых машин пехоты и один основной боевой танк.

Судя по продемонстрированным сопроводительным документам, договор № 25/B/MOD/2021 был заключен военным ведомством Ирака шестого июня прошлого года, а продавцом техники выступила фирма с офисом, находящимся в болгарской столице.

На сайте этой организации есть информация о том, что она занимается модернизацией бронетехники, артиллерийского вооружения, например, гаубиц, самолетов и вертолетов. Ее специалисты также проводят техническое обслуживание и ремонт техники.

В подтверждение приводятся фотографии чехословацкой реактивной системы залпового огня RM-70, танков Т-72М1 и доработанной БМП-1, у которой вместо башни с 73-мм пушкой 2А28 "Гром" установлен новый боевой модуль с 30-мм орудием 2А42.

Правда, иракцы, судя по всему, получили обычные "копейки", на которых проведены минимальные доработки - разглядеть детально их не представляется возможным, так как техника укрыта защитой из полиэтилена.

Ранее сообщалось, что Болгария уже поставляла в эту страну боевые машины пехоты первого поколения и легкие бронированные многоцелевые транспортеры-тягачи МТ-ЛБ. Также отметились поставками БМП-1 Греция, Чехия и Украина.