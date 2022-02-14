Проекты развития федеральных округов создадут свыше 250 тысяч рабочих мест

В правительстве разработали единую методику расчета ключевых показателей кураторства федеральных округов вице-премьерами. С прошлого года за каждым округом закреплен зампред правительства, их основная задача - содействовать повышению качества жизни граждан, найти точки роста территорий с учетом их особенностей.

По всем федеральным округам отобраны 362 перспективных проекта. "Их реализация за ближайшие два года позволит нарастить объем частных инвестиций более чем на 11,5 триллиона рублей и создать свыше 250 тысяч рабочих мест", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

На основе новой методики будут рассчитываться четыре основных показателя, их фактические и плановые значения. "Они отражают, как меняются доходы людей, число рабочих мест, а также выпуск товаров и услуг, объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств", - заявил глава кабмина. Эти показатели, по его словам, должны стать ориентиром в работе вице-премьеров, сигналом к действиям.

"Обеспечение благополучия людей, создание комфортных условий для жизни на курируемых вами территориях - это задачи, решение которых должны быть в приоритете. Граждане ждут конкретных результатов", - сказал Мишустин.