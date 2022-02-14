Рассекречены документы об участии СССР в конфликтах

Новости

В подмосковных Люберцах произошел взрыв в многоэтажке 21:28
Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить конфликт 21:22
Три российские художницы украсят павильон Болонской книжной ярмарки 21:21
В Минтруде уточнили, как будет подтверждаться инвалидность до 1 июля 21:16
Более 51 тысячи военных с начала пандемии вылечили от коронавируса 21:11
Взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в Польше 21:08
В США призвали Белый дом сосредоточиться на внутренних проблемах 21:08
Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций 20:45
В РУСАДА заявили, что проба Валиевой была доставлена в Стокгольм в срок 20:37
Немецкая полиция сообщила о столкновении двух пассажирских поездов в Мюнхене 20:33
У лидера фракции "ЕР" обнаружили коронавирус 20:30
Полиция Украины переходит на усиленный режим работы до 19 февраля 20:20
В Минфине рассказали, сколько смогут вложить в криптовалюту "не профи" 20:14
Главы МИД РФ и Ирана обсудили нагнетание Западом обстановки вокруг Украины 20:12
Найден способ бесплатной добычи популярной криптовалюты 19:54
ФИФА определилась с переигровкой отборочного матча ЧМ-2022 Бразилия-Аргентина 19:43
Президент Украины назвал ошибкой отъезд ряда дипломатов на запад страны 19:28
Пять веков насчитывает первая изданная в Беларуси книга 19:25
В Самарской области продлили антиковидные ограничения 19:12
Болеем за Камилу: 15 февраля, с 13:30 мск на Первом канале трансляция выступлений фигуристок 19:06
Зеленский призвал депутатов, покинувших Украину, вернуться в течение суток 19:05
Умер кинооператор Владислав Мезенцев 19:05
Шольц: Зеленский представит проект закона по особому статусу Донбасса 18:58
Полиция Парижа обезвредила вооруженного ножом мужчину 18:58
Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
14.02.2022 20:52
Рубрика: Общество

Рассекречены документы об участии СССР в конфликтах

Текст: Елена Новоселова
История горячих конфликтов времен "холодной войны" без купюр. В канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Музее военной формы в Москве презентовали уникальный исторический альбом "Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева".
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Совместный проект "Комсомольской правды" и Российского военно-исторического общества (РВИО) включает около 500 подлинных документов, еще недавно имевших гриф секретности. На фото - бойцы невидимого фронта, о ком не писали в газетах и чьи фамилии не попали в учебники, хотя вполне того заслуживали. Десятилетиями о мужестве и героизме, проявленных нашими соотечественниками в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Анголе, Эфиопии и других странах было почти неизвестно. И вот огромный том редких фотографий, шифрограмм, воспоминаний, архивных документов с автографами первых лиц советского государства. Например, коротко рукой Сталина: "В мой архив", - на письме Чан Кайши. Или трогательное фото сына главы Камбоджи - ученика советской школы.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Комитет ГД одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и нацистской Германии

"Всего в 47 вооруженных конфликтах в 22 странах принимали участие наши воины-интернационалисты. Можно спорить, стоило или не стоило в них вмешиваться, стоило или не стоило идти навстречу нашим союзникам или тем, кто хотел ими казаться, - сказал автор замысла книги, председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский. - Но правда заключается в одном: куда бы ни приходили наши ребята с автоматами Калашникова, всегда вслед за ними наступал порядок, всегда мы защищали слабых, давали отпор террористам и бандитам, пытались установить мир на этой земле".

За солдатами шли инженеры, врачи, строились электростанции и дороги, подчеркнул помощник президента, а когда советские солдаты уходили, "местные понимали, что такое ужас гражданской войны". "Упрекнуть нам ребят, которые с честью, храбро, доблестно и в общем-то за идею воевали и пытались установить мир и порядок на этих землях, не в чем", - поставил точку Мединский.

"Наши инструкторы и советники проявили себя как высочайшие профессионалы. Военнослужащие отправлялись в зоны конфликтов абсолютно добровольно, потому что понимание интернационализма было тогда распространено", - со знанием дела добавил председатель Попечительского совета РВИО Сергей Иванов: выпускники его родного филологического факультета Ленинградского госуниверситета работали переводчиками в "горячих точках", например, глава "Роснефти" Игорь Сечин, который служил в Анголе и фото которого сослуживцы тоже обнаружили сегодня в альбоме.

"Ничего не знал о нашей войне в Лаосе. И о том, что воевать приходилось на слонах, - признался Сергей Иванов. Листая альбом, он остановился на одной из фотографий. - Празднование Первомая в Тель-Авиве в 1949 году: посмотрите, грузовики, украшенные транспарантами с изображением Ленина и Сталина, красные знамена! Редкое и говорящее фото". Уникальными и только что рассекреченными в этой книге являются и самые простые снимки, каких полно в "дембельских" альбомах: однополчане перед отправкой домой позируют на фоне каких-нибудь гор. Некоторые из воинов-интернационалистов, кто пришел сегодня на презентацию, увидели себя на них впервые. Подлинная история их тяжелой работы открывается стране.

Общество История

Главное сегодня

Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО
МИД: РФ будет добиваться конкретной реакции от каждой страны по вопросам безопасности
Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Генерала приговорили к 4,5 года колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме"
Немецкая полиция сообщила о столкновении двух пассажирских поездов в Мюнхене
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей