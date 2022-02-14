Рассекречены документы об участии СССР в конфликтах

История горячих конфликтов времен "холодной войны" без купюр. В канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Музее военной формы в Москве презентовали уникальный исторический альбом "Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева".

Совместный проект "Комсомольской правды" и Российского военно-исторического общества (РВИО) включает около 500 подлинных документов, еще недавно имевших гриф секретности. На фото - бойцы невидимого фронта, о ком не писали в газетах и чьи фамилии не попали в учебники, хотя вполне того заслуживали. Десятилетиями о мужестве и героизме, проявленных нашими соотечественниками в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Анголе, Эфиопии и других странах было почти неизвестно. И вот огромный том редких фотографий, шифрограмм, воспоминаний, архивных документов с автографами первых лиц советского государства. Например, коротко рукой Сталина: "В мой архив", - на письме Чан Кайши. Или трогательное фото сына главы Камбоджи - ученика советской школы.

"Всего в 47 вооруженных конфликтах в 22 странах принимали участие наши воины-интернационалисты. Можно спорить, стоило или не стоило в них вмешиваться, стоило или не стоило идти навстречу нашим союзникам или тем, кто хотел ими казаться, - сказал автор замысла книги, председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский. - Но правда заключается в одном: куда бы ни приходили наши ребята с автоматами Калашникова, всегда вслед за ними наступал порядок, всегда мы защищали слабых, давали отпор террористам и бандитам, пытались установить мир на этой земле".

За солдатами шли инженеры, врачи, строились электростанции и дороги, подчеркнул помощник президента, а когда советские солдаты уходили, "местные понимали, что такое ужас гражданской войны". "Упрекнуть нам ребят, которые с честью, храбро, доблестно и в общем-то за идею воевали и пытались установить мир и порядок на этих землях, не в чем", - поставил точку Мединский.

"Наши инструкторы и советники проявили себя как высочайшие профессионалы. Военнослужащие отправлялись в зоны конфликтов абсолютно добровольно, потому что понимание интернационализма было тогда распространено", - со знанием дела добавил председатель Попечительского совета РВИО Сергей Иванов: выпускники его родного филологического факультета Ленинградского госуниверситета работали переводчиками в "горячих точках", например, глава "Роснефти" Игорь Сечин, который служил в Анголе и фото которого сослуживцы тоже обнаружили сегодня в альбоме.

"Ничего не знал о нашей войне в Лаосе. И о том, что воевать приходилось на слонах, - признался Сергей Иванов. Листая альбом, он остановился на одной из фотографий. - Празднование Первомая в Тель-Авиве в 1949 году: посмотрите, грузовики, украшенные транспарантами с изображением Ленина и Сталина, красные знамена! Редкое и говорящее фото". Уникальными и только что рассекреченными в этой книге являются и самые простые снимки, каких полно в "дембельских" альбомах: однополчане перед отправкой домой позируют на фоне каких-нибудь гор. Некоторые из воинов-интернационалистов, кто пришел сегодня на презентацию, увидели себя на них впервые. Подлинная история их тяжелой работы открывается стране.