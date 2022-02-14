Аренда особняков в Подмосковье подорожала до 1,5 млн рублей

В Подмосковье сократилось число дорогих домов, предлагаемых в аренду. За 2021 год объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды снизился на 36%, подсчитали в Knight Frank.

Это связано с высоким спросом на загородное жилье из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений. При этом на столько же (по сравнению с 2020 годом) снизилось и количество запросов на такие дома, хотя это все еще в три раза выше уровня 2019 года. Средняя ставка высокобюджетной аренды (учитывались дома со ставками от 400 тысяч рублей ежемесячно) выросла за год на 10% - до 1,5 млн рублей в месяц. Подорожание связано преимущественно с динамикой курсов валют, отмечают эксперты. Ставки 43% высокобюджетных арендных домов Подмосковья установлены в иностранной валюте.

Больше всего дорогих особняков выставлены на аренду со ставками в 1,5-3 млн рублей в месяц (22%) и 400-600 тысяч рублей в месяц (21% домов).

Средняя площадь таких домов - 850 кв. м. Большая часть их (39%) - площадью от 400 до 700 кв.м.

Наибольший спрос на загородные дома был в феврале-мае (люди арендовали жилье на лето) и в конце третьего квартала (потенциальные арендаторы вернулись из отпусков, а удаленный режим работы сохранился).