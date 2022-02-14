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Рубрика: Экономика

Ефимов: Более 50 помещений выставила Москва на торги с льготной арендой

Текст: Александр Проценко

С начала этого года более 50 помещений выставила Москва на торги с льготной арендой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Он рассказал: "С 2017 года у малого и среднего бизнеса в столице есть возможность арендовать городские площади на льготных условиях. Эта мера поддержки помогает предпринимателям запускать и расширять свой бизнес, а городу улучшать социальную инфраструктуру районов. За время действия программы реализовано более двух тысяч помещений на открытых аукционах. В январе на торги выставили 54 объекта общей площадью 3 188 квадратных метров: 50 из них уже реализованы, по четырем идет заявочная кампания".

Больше всего объектов было представлено в Южном и Северо-Западном административных округах - по 11 и 10 предложений соответственно. Заявочные кампании открыты сейчас по в Юго-Восточном округе Москвы. О подробностях рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков: "Самое большое помещение находится в муниципальном округе Некрасовка - площадью 138,5 квадратного метра. Три других площадью 15, 31,8, 73,2 кв. метра расположены в Марьине, Люблине и Капотне. Договоры заключаются на 10 лет".

Минимальная ставка аренды составит 5 тысяч рублей за один квадратный метр в год, для подвальных помещений - тысяча рублей за "квадрат" в год. Узнать о правилах проведения торгов и ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе "Имущество от города".

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