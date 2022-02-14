Ефимов: Первый автомобиль с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали в Москве

В Москве утилизировали первый автомобиль, вывезенный с помощью городского сервиса "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первым утилизированным автомобилем стала иномарка - Chrysler LHS 1994 года выпуска. В конце января на сервис "Вывоз ненужных вещей" поступила первая заявка на вывоз автомобиля. Владелец предоставил документы, подтверждающие его права собственности. Автомобиль вывезли на предприятие, работающее в рамках городского сервиса "Вывоз ненужных вещей". После завершения утилизации его владелец получил соответствующий документ. С этим документом он может снять авто с регистрационного учета.

По словам Ефимова, утилизация и переработка отходов стала частью современной экономики. "Экологичная утилизация отходов и старой техники становится неотъемлемой частью экономики. Например, в производстве автомобилей используются пластмасса и полипропилен, которые хорошо поддаются переработке и используются повторно как в промышленном производстве, так и в изготовлении бытовых товаров", - отметил заместитель мэра.

Напомним, что на металлолом и дальнейшую переплавку в рамках проекта идут старые газовые и электрические плиты, чугунные ванны, железные двери и многое другое. Для того, чтобы вывезти ненужное, москвичи должны зайти на страницу проекта "Вывоз ненужных вещей", оставить заявку на бесплатную утилизацию металлических предметов, крупной бытовой техники или автомобиля. В заявке необходимо указать адрес и удобное время, выбрать категорию утилизируемого, а затем отметить количество объектов. Партнеры сервиса бесплатно вывезут заявленные вещи, отправив их на переработку.

Кстати, с начала работы сервиса специалисты уже вывезли на переработку больше 160 тонн вторсырья.