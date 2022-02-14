Новости

В WADA не знали, что пробу Валиевой нужно проверить до Олимпиады 12:45
Операторам службы 112 в Подмосковье повысят зарплату 12:40
Абрамченко: Россия вдвое снизила эмиссию парниковых газов в сравнении с 1990 годом 12:36
Воробьев: Очередная волна коронавируса уходит из Подмосковья 12:34
МИД РФ: США не сигнализируют о возобновлении консультаций по антитеррору 12:28
Лукашенко: Никто не планирует воевать с Украиной 12:12
В ПФР напомнили о ежегодной выплате за работу в зонах радиоактивного загрязнения 12:11
Комбинация AstraZeneca и "Спутник лайт" признана безопасной 12:07
В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированного Жириновского 12:03
Минздрав Польши обнаружил два новых варианта "омикрона" 11:59
В центре "Вектор" рассказали, кому нужна третья доза "ЭпиВакКороны-Н" 11:56
Мосгорсуд не стал выпускать из СИЗО главврача больницы "Матросской тишины" 11:55
В КБР задержаны мошенники, обманувшие граждан на 915 миллионов рублей 11:55
Биатлонистка Казакевич может выступить в масс-старте на Олимпиаде 11:52
Количество продаваемых в России офисов выросло на 10% 11:45
Фристайлистка Пантюхова выступит в финале ОИ в акробатике 11:38
Потерявшая сознание биатлонистка из Норвегии завершила выступление на Олимпиаде 11:30
Аренда особняков в Подмосковье подорожала до 1,5 млн рублей 11:29
Фристайлистка Таталина вышла в финал Олимпиады в слоупстайле 11:06
России предсказали экономический рост при сокращении выбросов CO2 11:01
Минобороны восстановит гражданский аэропорт в Забайкалье 11:00
В Минфине предложили легальный способ войти на рынок криптовалют в РФ 10:43
Посол Украины в Великобритании Пристайко допустил возможность отказа Киева от вступления в НАТО 10:35
Появились новые подробности инцидента с подлодкой ВМС США 10:34
Цена газа в Европе превысила 1000 долларов на фоне событий вокруг Украины 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 11:55
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд не стал выпускать из СИЗО главврача больницы "Матросской тишины"

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заключение под стражу главврача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко. Адвокаты просили избрать тюремному врачу домашний арест или запрет определенных действий.

Суд оставил в СИЗО гражданина США, напавшего на полицейского в Воронеже

Защита в своей просьбе сослалась на положительные характеристики Кравченко и наличие у него трех малолетних детей. Сам врач, который участвовал в суде по видеоконференцсвязи, заявил о своей невиновности. По его словам, согласно предъявленному следствием обвинению, он совершил неустановленные злоупотребления в неустановленный промежуток времени в отношении неустановленных лиц.

По данным следствия, Кравченко с 2020 по 2021 год получал от содержащихся под стражей и осужденных деньги за фальсификацию медицинских диагнозов. Он проводил медицинские освидетельствования, в результате которых фигуранты уголовных дел получали "нужные" тяжелые диагнозы, после чего их освобождали из-под стражи или отбывания наказания по медицинским показаниям.

Следователи установили как минимум восемь человек, которые были отпущены из-под стражи благодаря сфальсифицированным диагнозам.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

За сутки в России госпитализированы 10 451 человек с COVID-19
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ
В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированного Жириновского
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель
Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды