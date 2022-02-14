Мосгорсуд не стал выпускать из СИЗО главврача больницы "Матросской тишины"

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заключение под стражу главврача больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко. Адвокаты просили избрать тюремному врачу домашний арест или запрет определенных действий.

Защита в своей просьбе сослалась на положительные характеристики Кравченко и наличие у него трех малолетних детей. Сам врач, который участвовал в суде по видеоконференцсвязи, заявил о своей невиновности. По его словам, согласно предъявленному следствием обвинению, он совершил неустановленные злоупотребления в неустановленный промежуток времени в отношении неустановленных лиц.

По данным следствия, Кравченко с 2020 по 2021 год получал от содержащихся под стражей и осужденных деньги за фальсификацию медицинских диагнозов. Он проводил медицинские освидетельствования, в результате которых фигуранты уголовных дел получали "нужные" тяжелые диагнозы, после чего их освобождали из-под стражи или отбывания наказания по медицинским показаниям.

Следователи установили как минимум восемь человек, которые были отпущены из-под стражи благодаря сфальсифицированным диагнозам.