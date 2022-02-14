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Рубрика: Культура

Почему нужно ехать на "малых голландцев" в историко-художественный музей Серпухова

Текст: Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
В Голландии говорят: "Бог создал землю, а голландцы - Голландию". Расцвет голландской живописи пришелся на начало XVII века, когда страна превратилась из рядовой северной провинции в европейского лидера. Дух того времени, расцвет науки и философии отразились в творчестве "малых голландцев". Темой небольших по формату картин в простых рамах стала сама жизнь, а "малых голландцев" стали называть зачинателями изобразительного реализма.

Искусствовед Вадим Садков, заведующий отделом искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина, продолжает открывать нам голландскую живопись. Сначала были Брейгели в "Новом Иерусалиме" в Истре, теперь камерные "малые голландцы" в Серпухове на выставке "Образ и смысл". Он куратор этих двух проектов.

Фото: Олеся Курпяева
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"Наш проект ни в чем не повторяет выставку младших Брейгелей в "Новом Иерусалиме", - напоминают в Серпуховском историко-художественном музее. Но сравнение Серпуховского музея и "Нового Иерусалима" невольно напрашивается. Два важнейших музея, отвечающих за культуру на юге и западе Подмосковья. И если для "Нового Иерусалима" здание было построено специально, то Серпуховскому музею по наследству перешел особняк владелицы ситцевой фабрики Анны Мараевой, которая в 1896 году купила часть коллекции Юрия Мерлина, коллекционера масштаба Брокара. В ней была представлена внушительная часть "малых голландцев", которые в России вообще-то редки. Хотя их любили собирать царь Петр и Шереметевы. Серпуховский музей показал картины (а рисовали "малые голландцы" часто на пропитавшихся морской солью досках) не только из своего собрания, но и 11 музеев России и частных коллекций.

Под шум прибоя и треск горящих поленьев предлагается войти в первый зал - с маринами. Интерактивное сопровождение неслучайно: на костре моряки (а в Голландии XVII века каждый третий мужчина был моряком) растапливали китовый жир, который был смазочным материалом. На картине мариниста Якоба Адрианса Беллевойса "Ловля китов" точно выписанные корабли, лодки с моряками и мрачная туша кита. Но кит явно не удался: он изображен так, как это делали на старых гравюрах, когда иллюстрировали сюжет о ветхозаветном пророке Ионе. Кита художник никогда не видел: обошелся рассказом очевидцев.

Зато Корнелис Клас ван Виринген - бывший моряк, выписывал оснастку кораблей так, что в пору брать в руки лупу и удивляться точности изображенного - почти чертеж. Но у "малых голландцев" каждая деталь и даже тема - аллегория (недаром выставка называется "Образ и смысл"). Писали бушующее море, а подразумевали море житейское, страшное и всепоглощающее.

На выставке в Серпухове представлены "малые голландцы" из 11 музеев России и частных коллекций. Фото: предоставлено Серпуховским историко-художественным музе

Больше всего шифров предлагает натюрморт - жанр, который в истории живописи начался именно с голландцев. Даже была специализация: в Харлеме писали завтраки, в Амстердаме - роскошные десерты, а в Гааге на натюрмортах чаще всего изображали рыбу. Невероятно фактурный "Натюрморт с фруктами на блюде из делфтского фарфора, раковинами, ящерицей и бабочкой" от Амброзиуса Босхарта Младшего. К этой картине добавлен интерактивный штрих - колбочка с хлопком, пропитанным приторно сладким запахом.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Ян Викторс на картине "Уличный лекарь" изобразил типичную сцену из жизни Голландии XVII века, а по сути оставил послание потомкам. Толпа зевак выстроилась, чтобы посмотреть, как уличный лекарь - шарлатан - лечит зубы несчастному. Среди них - дама с корзиной винограда, а за ней - мальчик, который отщипывает виноградинки с грозди. Вот так Викторс напоминает: в погоне за сиюминутным развлечением мы забываем о действительно важном. Ведь виноград у "малых голландцев" - это символ искупительной жертвы Христа.

Бытовые сюжеты - энциклопедия, из которой можно узнать, что ел голландец в XVII веке, как одевался, как выглядел его дом. Так картина "Хозяйка на кухне" Корнелиса Якобса Делффа, украшавшая кухню Голландского домика в Кусково, единственная выявленная работа Делффа в России.

Портрет в Голландии 400 лет назад процветал: бюргеры были щедры на такие заказы. "Портрет мальчика, пускающего мыльные пузыри" Яна ван Нордта, - снова аллегория. Обаятельный малыш в красном камзоле держит на блюдечке мыльный пузырь, но на самом деле напоминает о хрупкости человеческой жизни.

Выставка открыта до 10 апреля.

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