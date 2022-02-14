Под Тверью больного отвезли к врачу в ковше трактора

В Тверской области прокуратура проверяет сообщения в СМИ о том, что из-за не очищенной от снега дороги больного пришлось доставлять до машины скорой помощи в ковше трактора.

"Бежецким межрайонным прокурором Тверской области организована проверка по сообщению средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных от снега дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора", - говорится в сообщении прокуратуры Тверской области.

В надзорном ведомстве заявили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.