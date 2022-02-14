В Москве мошенники обманули покупателя криптовалюты на 7 млн рублей

В Москве мошенник узнал, что мужчина желает приобрести криптовалюту и вызвался ему помочь.

По данным начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Владимира Васенина, они встретились в одном из ресторанов в центре столицы. Желающий приобрести криптовалюту должен был передать наличные средства, а "добровольный помощник" - перечислить ему на счет электронного кошелька криптовалюту по соответствующему курсу. Получив деньги, аферист под предлогом необходимости их пересчета в конфиденциальной обстановке прошел в служебное помещение. Там он передал деньги неустановленному соучастнику. Мошенники скрылись из ресторана из другого выхода.

Не дождавшись нового знакомого, покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию. Материальный ущерб составил семь миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали мошенника на улице Академика Королева. Им оказался 37-летний приезжий мужчина. Как и следовало ожидать, он и не собирался выполнять взятые на себя обязательства. Похищенными деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению.