Стало известно, когда "Витязь-Аэро" возобновит пассажирские перевозки

Камчатская авиакомпания "Витязь-Аэро" планирует приступить к пассажирским перевозкам в начале весны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что Росавиация отменила ограничения на действие сертификата эксплуатанта компании, наложенные после падения ее вертолета Ми-8 в Курильское озеро. Во время их действия "Витязь-Аэро" могла только перевозить грузы и оказывать авиационные работы. Запрет сняли на основании отчета об устранении выявленных несоответствий.

- 1 марта мы проведем совещание по готовности предприятия к работе, а также отработаем вопрос по тарифообразованию совместно с региональной службой по тарифам и ценам. Есть вопросы к высоким тарифам, которые необходимо будет пересмотреть, - рассказал заместитель председателя правительства края Сергей Миронов.

Глава Камчатки Владимир Солодов отметил, что снятие ограничений с авиакомпании - это хорошая новость для всех. Из-за простоя предприятия в регионе возникали дополнительные сложности.

- Благодаря возврату к полетам этого перевозчика мы сможем более ритмично осуществлять межмуниципальные перевозки и задержки рейсов будут минимальны, - отметил губернатор.

По словам руководителя "Витязь-Аэро" Виктора Сиротина предприятие полностью готово к возобновлению полетов. Флот прошел техническое обслуживание, а пилоты - предполетную подготовку.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-8 произошла 12 августа 2021 года. Вертолет, на борту которого находились 13 пассажиров и три члена экипажа, упал в Курильское озеро. Погибли восемь человек. Поднять воздушное судно с глубины в 120 метров смогли только через две недели. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.