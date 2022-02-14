На Вятке сотрудница АЗС осуждена за махинации с картами лояльности

Жительница Подосиновского района Кировской области осуждена за преступные махинации с использованием карт лояльности автозаправочной станции. Об этом сообщает прокуратора региона.

45-летняя женщина работала оператором на АЗС в поселке Демьяново. С января по сентябрь прошлого года при помощи карт лояльности, оформленных на знакомых и родственников, сотрудница совершала операции по фиктивной покупке топлива, а затем отменяла их. При этом начисленные за покупки бонусы оставались на картах лояльности и позволяли в дальнейшем оплачивать товар со скидками.

Общий ущерб, причиненный сотрудницей работодателю, составил 532 тысячи рублей. Суд признал ее виновной в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. С учетом смягчающих обстоятельств, он назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также с нее был взыскан причиненный компании ущерб.