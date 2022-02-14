На Вятке сотрудница АЗС осуждена за махинации с картами лояльности

Новости

Стало известно, когда "Витязь-Аэро" возобновит пассажирские перевозки 09:56
"Украинская правда": Бизнесмены из списка Forbes начали покидать Украину 09:50
Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога 09:43
В центре Москвы благоустроят Конюшковскую улицу 09:40
Росреестр вернул права на недвижимость дочери актера Баталова Марии 09:26
Количество регистраций ИП в России выросло в 2021 году на треть 09:23
В Верховной раде обвинили Запад в ведении войны с Киевом 09:17
Россия превзошла результат ОИ-2018 по количеству медалей 08:27
Разработан детектор коронавируса для ранней диагностики COVID-19 08:24
Фигуристы Степанова - Букин: Чувствуем радость и опустошение 08:23
В Бундестаге назвали неприемлемым требование США об остановке "СП-2" 07:38
Погода в европейской России опередит климатический ход на 50 дней 07:24
Надежда Сергеева стала десятой в соревнованиях на монобобе на ОИ-2022 07:20
Танцоры Дэвис и Смолкин: Довольны Олимпиадой, но уже думаем о чемпионате мира 07:07
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ 06:50
Решение по делу Валиевой объявят сегодня около 9 утра по московскому времени 06:07
В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19 06:01
Циклон принесет в Приморье снегопад и штормовой ветер 05:31
Законопроект об ужесточении ответственности за нападения собак внесут в Госдуму на этой неделе 05:25
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель 04:42
На Сахалине дорогу накрыло снежной лавиной 04:28
В Приморье пожилой леопард Валера устроил свидание с молодой самкой 04:27
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" все школы 04:16
Песков заявил о "ковбойском" подходе США в попытках повлиять на Европу 04:08
Невролог Голубинская рассказала об особенностях головной боли при "омикроне" 03:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 09:48
Рубрика: Происшествия

На Вятке сотрудница АЗС осуждена за махинации с картами лояльности

Текст: Мария Волкова

Жительница Подосиновского района Кировской области осуждена за преступные махинации с использованием карт лояльности автозаправочной станции. Об этом сообщает прокуратора региона.

В Кирове на коляску с новорожденным упал снег с крыши

45-летняя женщина работала оператором на АЗС в поселке Демьяново. С января по сентябрь прошлого года при помощи карт лояльности, оформленных на знакомых и родственников, сотрудница совершала операции по фиктивной покупке топлива, а затем отменяла их. При этом начисленные за покупки бонусы оставались на картах лояльности и позволяли в дальнейшем оплачивать товар со скидками.

Общий ущерб, причиненный сотрудницей работодателю, составил 532 тысячи рублей. Суд признал ее виновной в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. С учетом смягчающих обстоятельств, он назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также с нее был взыскан причиненный компании ущерб.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель
Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды