В Прикамье двух братьев поймали на торговле мефедроном

Двух братьев из города Березники Пермского края заподозрили в торговле наркотиками.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, один из подозреваемых был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В машине задержанного полицейские изъяли 78 свертков с запрещенными веществами. Помимо этого, в телефоне подозреваемого стражи порядка обнаружили фотографии с координатами 13 тайников-закладок. Впоследствии оперативники провели обыск по месту жительства мужчины и обнаружили семь упаковок с наркотическим веществом N-метилэфедроном общей массой около трех с половиной килограмм.

В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что задержанный действовал совместно с братом. В ходе обысков в его квартире второго подозреваемого оперативники изъяли восемь упаковок с мефедроном общей массой около 5,4 килограмма.

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Их фигуранты взяты под стражу.