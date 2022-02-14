Каждый год более 2 миллиардов: АО "РЭС" наращивает объем инвестиций

За 2021 год фактический объем инвестиций АО "РЭС" составил 2797 млн руб., в т. ч. 662 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей. По итогам года введено в эксплуатацию более 220 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 4 трансформатора на высоковольтных подстанциях 110 кВ установленной мощностью 129 МВА и еще 254 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ установленной мощностью более 59 МВА.

Несмотря на ограничительные меры, усиленные в разгар пандемии, энергетикам удалось не только исполнить плановые показатели утвержденной инвестпрограммы, но и завершить ключевые инвестпроекты, в том числе:

* реконструкция ПС 110 кВ Центральная;

* строительство электросетей 0,4-10 кВ для ТОСЭР "Горный";

* строительство 2-х блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 10/04 кВ и кабельной линии 10 кВ для кампуса НГТУ НЭТИ;

* строительство электрических сетей для 4 поликлиник в Новосибирске;

* переустройство участка воздушной линии электропередачи 110 кВ для фабрики по производству кормов для животных транснациональной корпорации;

* замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Барышевская (2х25 МВА на 2х40 МВА).

В текущем году АО "РЭС" планирует не только продолжить реализацию мероприятий масштабной инвестиционной программы, но и наращивать количественные показатели.

Так, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию более 490 км ЛЭП 0,4-10 кВ, что в 2 раза превышает уровень прошлого года, а также продолжить модернизацию высоковольтных (110 кВ) и трансформаторных (10/0,4 кВ) подстанций общей установленной мощностью более 230 МВА. Суммарный объем инвестиций запланирован в размере 2781 млн рублей.

На текущий год намечена реализация следующих инвестиционных проектов:

* строительство кабельных линий 10 кВ для электроснабжения многофункциональной ледовой арены;

* строительство электросетевой инфраструктуры для присоединения еще 3 поликлиник в Новосибирске;

* строительство подстанции 110 кВ "Залив", предназначенной для электроснабжения с. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т. д.;

* замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности на ПС 110 кВ Ересная;

* создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках 522-ФЗ;

* реконструкция и строительство сетей 10-0,4 кВ на десятках улиц г. Новосибирска и во многих населенных пунктах районов области;

* и многие другие.

Также в 2022 году стартуют проекты по модернизации оборудования и организации каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации в региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай (НРДУ) с подстанций АО "РЭС".

Выполнение указанных инвестиционных проектов АО "РЭС" не только создаст возможности для экономического и социального развития территорий региона, но и, главное, позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжения потребителей г. Новосибирска и районов Новосибирской области.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"