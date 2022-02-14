Житель Барнаула украл у сотрудницы "скорой" цепочку за 200 тысяч рублей

В Барнауле сотрудники полиции раскрыли по горячим следам дерзкое преступление. Злоумышленник прикинулся больным и ограбил сотрудницу скорой помощи прямо на ее рабочем месте.

- Мужчина ночью позвонил в домофон подстанции скорой медицинской помощи в Барнауле и попросил ему помочь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Когда его впустили, он сорвал с женщины-диспетчера золотые украшения - цепочку с кулоном. Пострадавшая пыталась его задержать, даже сорвала с него рюкзак, но злоумышленнику удалось скрыться.

Сотрудники полиции достаточно быстро установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого за грабеж 27-летнего жителя Барнаула. Оказалось, что "добычу" он присмотрел днем того же дня, когда вместе со знакомым был на подстанции скорой помощи. По словам пострадавшей, золотая цепочка с кулоном стоит примерно 200 тысяч рублей.

Грабитель сдал украшения в ломбард. Во сколько скупщики оценили драгоценности, в полиции не озвучивают. Но подозреваемый успел потратить деньги, вырученные от продажи награбленного. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.