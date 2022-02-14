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14.02.2022 17:18

"Россети Северный Кавказ" обновили за год оборудование на 13 подстанциях в КЧР

Специалисты "Россети Северный Кавказ" в зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" в 2021 году на 13 подстанциях 35-110 кВ выполнили ремонт и замену устаревшего коммутационного оборудования на новое современное. В результате повышена надежность энергоснабжения около 140 тысяч жителей в 10 муниципальных районах и городах Карачаево-Черкесии.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В частности, на подстанциях "Кавказская", "Заречная" и "Бесленей" энергетики заменили 23 масляных выключателя 10 кВ на современные экологичные вакуумные, на подстанции "Эркен-Шахар" произведена замена масляного выключателя 110 кВ на новый элегазовый. Также новый элегазовый выключатель установлен на подстанции "Романтик", от которой электроэнергию получают все инфраструктурные объекты одноименного горнолыжного курорта в КЧР.

В результате замены трех высоковольтных вводов 110 кВ силового трансформатора на подстанции "Усть-Джегута" повышена надежность энергоснабжения жителей города Усть-Джегута.

Благодаря проведенному ремонту оборудования релейной защиты и автоматики трансформаторов и установке защит ближнего резервирования с микропроцессорными терминалами на подстанциях "Гоначхир" и "Теберда" улучшено энергоснабжение горнолыжных курортов Теберда и Домбай.

Кроме этого, в течение прошлого года энергетики установили 33 новых микропроцессорных терминала и выполнили ремонт электромеханических дуговых защит на подстанциях 35-110 кВ "Северная", "Сары-Тюз", "БСР", "Курджиново", "Теберда".

Новое оборудование позволяет более эффективно выявлять малейшие колебания в сети и отклонения от нормы, предотвращать развитие аварийных ситуаций, определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, а значит, обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей Карачаево-Черкесии.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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