"Россети Северный Кавказ" обновили за год оборудование на 13 подстанциях в КЧР

В частности, на подстанциях "Кавказская", "Заречная" и "Бесленей" энергетики заменили 23 масляных выключателя 10 кВ на современные экологичные вакуумные, на подстанции "Эркен-Шахар" произведена замена масляного выключателя 110 кВ на новый элегазовый. Также новый элегазовый выключатель установлен на подстанции "Романтик", от которой электроэнергию получают все инфраструктурные объекты одноименного горнолыжного курорта в КЧР.
В результате замены трех высоковольтных вводов 110 кВ силового трансформатора на подстанции "Усть-Джегута" повышена надежность энергоснабжения жителей города Усть-Джегута.
Благодаря проведенному ремонту оборудования релейной защиты и автоматики трансформаторов и установке защит ближнего резервирования с микропроцессорными терминалами на подстанциях "Гоначхир" и "Теберда" улучшено энергоснабжение горнолыжных курортов Теберда и Домбай.
Кроме этого, в течение прошлого года энергетики установили 33 новых микропроцессорных терминала и выполнили ремонт электромеханических дуговых защит на подстанциях 35-110 кВ "Северная", "Сары-Тюз", "БСР", "Курджиново", "Теберда".
Новое оборудование позволяет более эффективно выявлять малейшие колебания в сети и отклонения от нормы, предотвращать развитие аварийных ситуаций, определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, а значит, обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей Карачаево-Черкесии.
Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"