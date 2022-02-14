"Россети Северный Кавказ" обновили за год оборудование на 13 подстанциях в КЧР

Специалисты "Россети Северный Кавказ" в зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" в 2021 году на 13 подстанциях 35-110 кВ выполнили ремонт и замену устаревшего коммутационного оборудования на новое современное. В результате повышена надежность энергоснабжения около 140 тысяч жителей в 10 муниципальных районах и городах Карачаево-Черкесии.

Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"