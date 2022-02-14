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14.02.2022,  
15:52
Текст:  Светлана Цыганкова

Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота уничтожили танки условного противника прямой наводкой. Они стреляли из противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" калибра 100 миллиметров и самоходных гаубиц 2С3М "Акация" калибра 152 миллиметра.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Северного флота, по плану учения артиллеристы должны были остановить колонну бронированной техники условного неприятеля. Стреляли по мишеням, имитирующим бронетехнику на расстоянии до трех тысяч метров.

Кроме того, бойцы выполнили стрельбы из танкового варианта пулемета Калашникова ПКТ, поразили атакующую группу пехоты и безоткатное орудие на автомобиле.

В учениях участвовали более 80 военнослужащих и около 20 единиц техники.

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