Подъезд к Феодосии расширят до четырех полос

ФКУ Упрдор "Тамань" подписало контракт на проведение проектно-изыскательских работ, предшествующих капремонту 7,5-километрового подъезда к Феодосии от федеральной трассы "Таврида". Документ предусматривает инженерные изыскания, проектные работы и госэкспертизу. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

- Главным итогом капремонта станет расширение с двух до четырех полос подъезда к Феодосии от федеральной трассы "Таврида", - отметил и. о. начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владимир Пивовар. - Также предусмотрено переустройство коммуникаций, водопропускных труб, укладка новой и усиление существующей дорожной одежды, разделение встречных потоков движения с помощью барьерного ограждения. Завершить все эти работы предполагается в 2023 году.

В конце 2021 года подъезд к Феодосии, по которому ежедневно проезжают более 7000 машин, был передан в оперативное управление ФКУ Упрдор "Тамань".

В то же время заключительный, восьмой этап трассы "Таврида", строящийся на территории Севастополя, готов уже на 55 процентов, а самое сложное сооружение этапа - многоуровневая Ялтинская развязка - на 40.