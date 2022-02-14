Власти объявили охоту за гонщиками на маршрутках в Краснодаре

Мэр Краснодара потребовал пресекать гонки маршрутчиков на улицах города. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы кубанской столицы в Telеrgram.

По словам Андрея Алексеенко, речь идет о гонках, которые в час пик часто устраивают между собой водители конкурирующих маршрутов, стремясь собрать на остановках пассажиров раньше других. Цель - чтобы у следующего позади автобуса не было пассажиров, а соответственно, и прибыли. В итоге водители, стремясь обогнать друг друга, превышают скорость, нарушают правила ПДД, выезжают на встречную полосу. А людей, которые находятся в салоне маршрутки, в это время и вовсе мотает из стороны в строну.

В качестве наглядного примера градоначальник привел аварию, которая произошла с участием двух пассажирских автобусов в поселке Пашковский. Видео этого ДТП даже оказалось заснято на камеру наружного наблюдения. На записи видно, как, стараясь обогнать конкурента (такую же маршрутку), водитель автобуса выехал на встречную полосу и на полном ходу протаранил легковушку, которая парковалась возле здания.

- У нас что здесь, "Формула-1"? Такие вещи должны пресекаться, причем жестко! Необходимо разобрать ситуацию и принять меры, чтобы в будущем такого не повторялось и другим неповадно было, - сказал мэр.

В администрации также пояснили, что департамент транспорта города разберется в проблеме совместно с перевозчиками и Союзом транспортников края. К нарушителям, создающим угрозу безопасности людей, будут применены санкции.