Ямалкоммунэнерго улучшит качество питьевой воды в Муравленко

В городе Муравленко коммунальщики приступили к реконструкции резервуара чистой воды объемом 2000 кубометров на водоочистных сооружениях "ВОС-2". Данный резервуар предназначен для накопления и хранения запасов питьевой воды перед её непосредственной подачей на водоразборные точки.

На сегодняшний день подрядчик ООО "Геостроймонтаж" выполнил демонтаж изоляции, кровли, обечайки 50% и внутренних трубопроводов резервуара. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец лета.

"Предыдущий резервуар был установлен более 36 лет назад. У любого сооружения есть свойство физически и морально устаревать,именно в этих целях необходима его своевременная замена для обеспечения безопасной эксплуатации объекта", - рассказал Василий Ляпустин, заместитель директора по производству - главный инженер филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло".

Работы проводятся в рамках инвестиционной программы филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло" в отношении системы водоснабжения. Мероприятие по реконструкции запланировано в два этапа. На первом этапе в 2021 году была выполнена поставка частей резервуара на строительную площадку.

Такое обновление систем водоснабжения повысит надежность и безопасность работы коммунального объекта, создаст условия для поддержания параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе его эксплуатации, а также улучшит качество питьевой воды.

Отметим, что для водоснабжения города установлено четыре подобных резервуара.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"