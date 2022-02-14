Ямалкоммунэнерго улучшит качество питьевой воды в Муравленко

На сегодняшний день подрядчик ООО "Геостроймонтаж" выполнил демонтаж изоляции, кровли, обечайки 50% и внутренних трубопроводов резервуара. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец лета.
"Предыдущий резервуар был установлен более 36 лет назад. У любого сооружения есть свойство физически и морально устаревать,именно в этих целях необходима его своевременная замена для обеспечения безопасной эксплуатации объекта", - рассказал Василий Ляпустин, заместитель директора по производству - главный инженер филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло".
Работы проводятся в рамках инвестиционной программы филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко "Тепло" в отношении системы водоснабжения. Мероприятие по реконструкции запланировано в два этапа. На первом этапе в 2021 году была выполнена поставка частей резервуара на строительную площадку.
Такое обновление систем водоснабжения повысит надежность и безопасность работы коммунального объекта, создаст условия для поддержания параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе его эксплуатации, а также улучшит качество питьевой воды.
Отметим, что для водоснабжения города установлено четыре подобных резервуара.
Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.
Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"