Робота "Маркер" испытали в качестве средства ПВО

Российский робототехнический комплекс "Маркер" испытали в качестве комплекса ПВО "ближней руки" для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов, а также дронов-камикадзе. "Маркер" обнаруживал беспилотники в автоматическом режиме и поражал их на небольших расстояниях.

Об этом РИА Новости рассказал Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО "Андроидная техника", которое и разработало робота. Он отметил сложность противодействия дронам-камикадзе, у которых нет связи с пунктами управления. Для этого придумали особую тактику. "Маркер" оснастили РЛС, она распознает цель и передает координаты в стрелково-гранатометный модуль. После этого робот поражает объекты из штатного пулемета.

Как добавил Евгений Дудоров, "Маркер" распознает цель с помощью современного аппарата нейросетей, который делает это быстрее и лучше человека. И робот уже продемонстрировал хорошие показатели точности уничтожения летящих объектов. Испытания проводили на стендовых стрельбах, где "Маркер" показал 80 процентов из карабина.

Кроме того, стрелковый комплекс "Маркера" в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростями 350 градусов в секунду. Таких показателей нет ни у кого.