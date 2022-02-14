Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.02.2022,  
10:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Робота "Маркер" испытали в качестве средства ПВО

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский робототехнический комплекс "Маркер" испытали в качестве комплекса ПВО "ближней руки" для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов, а также дронов-камикадзе. "Маркер" обнаруживал беспилотники в автоматическом режиме и поражал их на небольших расстояниях.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
"Облако осколков" предложили использовать для борьбы с беспилотниками

Об этом РИА Новости рассказал Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО "Андроидная техника", которое и разработало робота. Он отметил сложность противодействия дронам-камикадзе, у которых нет связи с пунктами управления. Для этого придумали особую тактику. "Маркер" оснастили РЛС, она распознает цель и передает координаты в стрелково-гранатометный модуль. После этого робот поражает объекты из штатного пулемета.

Как добавил Евгений Дудоров, "Маркер" распознает цель с помощью современного аппарата нейросетей, который делает это быстрее и лучше человека. И робот уже продемонстрировал хорошие показатели точности уничтожения летящих объектов. Испытания проводили на стендовых стрельбах, где "Маркер" показал 80 процентов из карабина.

Кроме того, стрелковый комплекс "Маркера" в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростями 350 градусов в секунду. Таких показателей нет ни у кого.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
The Drive: летающий радар А-100 расширит возможности ВКС России 11.02.2022
Представлен новый вариант погружающегося патрульного корабля "Страж" 09.02.2022
испытания
Первый полет самолета А-100 с включенной РЛС прошел успешно 10.02.2022
Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания 08.02.2022
ПВО
Обещанные Украине польские ПЗРК Piorun взрывались на испытаниях 02.02.2022
В Ленобласти расчеты С-400 "Триумф" уничтожат воздушные цели "противника" 02.02.2022