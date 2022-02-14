Российский Hyundai Solaris получил новую спецверсию

Седан Hyundai Solaris производства петербургского автозавода Hyundai Motor получил новую спецверсию под названием Sportline, от стандартных исполнений модели она отличается снаружи и внутри.

Особенности экстерьера Solaris Sportline - это спойлер на крышке багажника, нижние боковые молдинги, специальные шильдики и окрашенные в черный цвет корпуса зеркал заднего вида.

В салоне спецверсию выделяют кожаные вставки в дверях и комбинированная отделка сидений (ткань + кожа).

Новое исполнение предлагают только со "старшим" мотором - бензиновым 1.6 мощностью 123 л.с.

Фиксированных комплектаций в гамме Solaris Sportline две - Comfort и Elegance. В первую комплектацию входят ABS, ESP, мониторинг давления в шинах, электропривод и подогрев боковых зеркал, подогрев обода руля и передних сидений, 4,2-дюймовый дисплей в комбинации приборов, медиасистема с 8-дюймовым экраном, круиз-контроль, кондиционер, телематическая система Mobikey.

Elegance доукомплектован относительно Comfort климат-контролем, подогревом лобового стекла и форсунок омывателя, парктроником, датчиком света, легкосплавными колесными дисками R15, хромированным декором в экстерьере. Фары и "противотуманки" в этой конфигурации полностью светодиодные, со статичной подсветкой поворотов.

Hyundai Solaris Sportline Comfort с механической коробкой передач стоит 1 211 000 рублей, с автоматической - 1 251 000 рублей, Solaris Sportline Elegance предлагается только с АКП - 1 356 000 рублей.