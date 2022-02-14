Указ главы Республики Тыва от 14 февраля 2022 года № 55 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 13 февраля 2022 г. № 17-00-02/04-783-2022 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 17 января 2022 г. № 30 "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) в подпункте 10 после слов "в медицинских организациях" дополнить словами "и в аптечной сети";

б) в подпункте 17 слово "наблюдением." заменить словом "наблюдением;";

в) дополнить подпунктами 18-21 следующего содержания:

"18) возобновить с 15 февраля 2022 года в медицинских учреждениях плановую медицинскую помощь с сохранением неукоснительного соблюдения всех санитарных требований, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, разведением потоков больных и здоровых пациентов;

19) обеспечить поддержание свободного коечного фонда не менее 50%;

20) осуществлять контроль за своевременной выдачей гражданам результатов лабораторных исследований на COVID-19;

21) обеспечить проведение заключительной дезинфекции после убытия (госпитализации) больного. При обработке поверхностей в помещениях применять способ орошения или аэрозольный метод. Мягкий инвентарь, постельное белье подвергать камерной дезинфекции. Вентиляционные системы обрабатывают аэрозольным или "дымовым" способом. Воздух в отсутствие людей следует обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.";

2) в пункте 5:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечить с 15 февраля 2022 года перевод на дистанционный формат обучения обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования при достижении 20% заболевших ОРВИ, гриппом или COVID-19 в классе, группе или всей образовательной организации;";

б) в подпункте 2 после слов "новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"" дополнить словами ", при необходимости привлечь родительское сообщество для контроля за соблюдением санитарных требований в образовательных организациях";

в) абзац одиннадцатый подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"- запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;";

3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Министерству цифрового развития Республики Тыва с 15 февраля 2022 года возобновить прием граждан в Многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва при условии заполняемости помещений не более 50 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения) обслуживания граждан только после проведения бесконтактной термометрии, контроль за обязательным использованием средств индивидуальной зашиты органов дыхания, социального дистанцирования не менее 1,5 - 2 метров,

установки перегородок прозрачных (стеклянных, пластиковых) между работниками и посетителями, проведения влажной уборки каждые 2 часа, проветривания помещений, использование обеззараживающих устройств закрытого типа и ведения журналы работы устройства.";

4) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва:

1) с 15 февраля 2022 года возобновить прием граждан в Центрах занятости населения на территории Республики Тыва по предварительной записи при условии заполняемости помещений не более 50 процентов от единовременной пропускной способности (с учетом площади помещения) обслуживания граждан только после проведения бесконтактной термометрии, обязательного использования средств индивидуальной зашиты органов дыхания, социального дистанцирования не менее 1,5 - 2 метров, установки перегородок прозрачных (стеклянных, пластиковых) между работниками и посетителями, проведения влажной уборки каждые 2 часа, проветривания помещений, использование обеззараживающих устройств закрытого типа и ведения журналы работы устройства;

2) обеспечить учет вакцинированных и ревакцинированных среди граждан, зарегистрированных в Центрах занятости населения.";

5) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

"С учетом сохраняющей напряжённой эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Тыва, в целях недопущения дальнейшего роста заболеваемости среди населения, проведение мероприятий в честь Дня Защитника Отечества (23 февраля), Масленицы (с 28 февраля по 6 марта), Международного женского дня (8 марта) обеспечить исключительно в дистанционном формате.";

6) в пункте 6:

а) в подпункте 1 слова "обеспечить контроль" заменить словами "активизировать работу по контролю";

б) дополнить подпунктами 4 - 7 следующего содержания:

4) провести работу по контролю в учреждениях государственной власти, органов местного самоуправления по соблюдению гражданами, должностными лицами, юридическими лицами масочного режима и соблюдения социального дистанцирования, установки бесконтактных антисептиков для обработки рук посетителей, работников;

5) обеспечить контроль по соблюдению запрета на проведение массовых мероприятий, временного запрета работы объектов дополнительного образования, запрета работы развлекательных объектов, ночных объектов, работы детских развлекательных комнат, игровых зон, батутов, компьютерных залов;

6) обеспечить должностных лиц, привлеченных к проведению рейдовых мероприятий всеми средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками, спиртовыми салфетками, антисептиками для рук);

7) привлекать должностных лиц к рейдовым мероприятиям, исключительно прошедших полный комплекс вакцинации от COVID-19 и ревакцинации.";

7) подпункт 3 пункта 7 признать утратившим силу;

8) в пункте 9:

а) в подпункте 3:

- в абзаце втором слова ", режима изоляции контактными лицами" исключить;

- в абзаце третьем слова ", контактными лицами" исключить;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных настоящим Указом Главы Республики Тыва, также за соблюдением масочного режима согласно Указу Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 года № 113 "О введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания";

- дополнить абзацами следующего содержания:

"усилить контроль за деятельностью развлекательных ночных объектов, осуществляющих деятельность после 23:00 часов в период установленного запрета работы с 23:00-06:00 часов;

оказывать необходимое содействие органам исполнительной власти, органам местного самоуправления при проведении ими рейдовых мероприятий;

обеспечить привлечение в рейдовых мероприятиях специальных подразделений Управления Росгвардии по Республике Тыва;";

б) в абзаце втором подпункта 5 после слова "мусоропроводы," дополнить словами "мусорные площадки с дезинфекцией мусорных контейнеров,";

9) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) подпункт 13 пункта 5 признать утратившим силу;

б) в пункте 7:

- подпункте 9 после слов "в режиме видео-конференц-связи" дополнить словами ", за исключением проводимых на открытом воздухе";

- дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

"16) при каждой регистрации больных сотрудников проводить заключительную дезинфекцию в помещениях организации силами специализированных организаций с предоставлением акта выполненных работ в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;

17) обеспечить наличие неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), кожных антисептиков, моющих и дезинфицирующих средств;

18) работники обязаны предъявить работодателю отрицательный ПЦР, полученный не ранее чем за 48 часов, при выходе на работу из очередных отпусков или иных дней отдыха в случае нахождения за пределами республики независимо от количества дней. Данное требование также распространяется на граждан, вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев.";

в) пункт 10 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







