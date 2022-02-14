Умерла создательница сериала "Шерлок" с Камбербэтчем Берил Верту

Скончалась ветеран британского телевидения Берил Верту. О смерти заслуженного продюсера, чья карьера началась в 60-е, передает Deadline со ссылкой на заявление ее дочерей Дебби и Сью.

При этом особо помечено, что причина - не коронавирус, а преклонный возраст - в апреле Верту мог бы исполниться 91 год.

Заметим, что обе женщины пошли по стопам матери и стали продюсерами, в частности, семейным подрядом сделали сериал 2020 года "Дракула". Кроме того, Сью замужем за Стивеном Моффатом и, помимо прочего, работала с мужем и матерью над "Шерлоком".

Берил родилась в 1931 году в Суррее и подниматься по карьерной лестнице начала в качестве секретаря, потом - агента, представляя таких прославленных комиков, как Спайк Миллиган и Эрик Сайкс.

Вскоре Верту создала свою компанию Hartswood Films, на счету которой множество топовых шоу. В послужном списке продюсера - "Любовник леди Чаттерлей" 2015-го, "Я и миссис Джонс", "Джекилл", "Супернова", "Любовь на шестерых".

Родные, друзья, коллеги делятся в социальных сетях словами скорби и трогательными воспоминаниями.