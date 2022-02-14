В Госдуме подготовят поправки о возвращении уроков труда в школы

Депутаты из думского комитета по просвещению подготовят инициативу о возвращении в школы классических уроков труда. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").

Это предложение прозвучало на первом заседании рабочей группы по вопросам детской безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся и педагогических работников.

По словам депутата, нынешние уроки технологии следует заменить уроками трудового воспитания. "Это классические уроки труда, которые были в свое время. Где детей учили делать что-то своими руками", - уточнила Лантратова.

По ее словам, она обсудила с коллегами эту тему, и впоследствии будет проработана соответствующая инициатива.

На классических уроках труда девочкам преподавали домоводство с уроками кройки и шитья, готовки, ведения хозяйства, а мальчикам - азы простых хозяйственных и ремесленных работ, моделирование и т.п.

На заседании рабочей группы депутаты также обсудили меры по созданию безопасной среды для детей и подростков в интернете, а также механизмы формирования позитивного молодежного контента в Сети. По итогам заседания представители разных фракций подготовят свои предложения по регулированию этой сферы.