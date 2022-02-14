Вышел новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликован новый дублированный трейлер картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

В нем аудитории показывают, что за манипуляции с пространственно-временным континуумом знаменитого мага призывают к ответу. Делает это персонаж, которого мельком показывают со спины, а его голос и манера разговора в оригинале очень напоминают актера Патрика Стюарта, который играл Чарльза Ксавье в фильмах франшизы "Люди Икс". В ранних утечках сообщалось, что Профессор Икс возглавит в киновселенной Marvel секретное сообщество "Иллюминатов", которое призвано хранить безопасность мультивселенной.

Лента с возвращением Бенедикта Камбербэтча к своей супергеройской роли стартует в кинотеатрах 5 мая текущего года.

Трейлер на языке оригинала