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Вышел новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Новости
    14.02.2022, 09:16
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ Marvel Entertainment Фото: twitter.com/ Marvel Entertainment
Фото: twitter.com/ Marvel Entertainment

На YouTube-канале "MARVEL Россия" опубликован новый дублированный трейлер картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

В нем аудитории показывают, что за манипуляции с пространственно-временным континуумом знаменитого мага призывают к ответу. Делает это персонаж, которого мельком показывают со спины, а его голос и манера разговора в оригинале очень напоминают актера Патрика Стюарта, который играл Чарльза Ксавье в фильмах франшизы "Люди Икс". В ранних утечках сообщалось, что Профессор Икс возглавит в киновселенной Marvel секретное сообщество "Иллюминатов", которое призвано хранить безопасность мультивселенной.

Лента с возвращением Бенедикта Камбербэтча к своей супергеройской роли стартует в кинотеатрах 5 мая текущего года.

Трейлер на языке оригинала

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