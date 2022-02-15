Bloomberg: Шутка Зеленского спровоцировала панику на фондовых рынках

Ироничное высказывание президента Украины Владимира Зеленского об угрозе "вторжения" России на Украину 16 февраля вызвало короткую панику на фондовых рынках. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что в понедельник из-за заявления Зеленского в Нью-Йорке около двух часов дня индекс S&P 500 резко снизился на 1,2%, а нефть поднялась выше 95 долларов за баррель.

Украинский лидер 14 февраля призвал граждан к сплоченности перед лицом "российской угрозы". Он объявил 16 февраля Днем единения и призвал бежавших в панике олигархов и депутатов вернуться в страну.