Госдума усиливает меры защиты детей от педофилов

Госдума во втором чтении приняла законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности.

Изменения были разработаны депутатами разных фракций под руководством вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ("Единая Россия").

В первом чтении инициатива была принята еще в 2018 году. Обновленная редакция документа подготовлена с учетом позиции Верховного суда РФ.

Согласно инициативе, лишение свободы до одного года будет грозить за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, не достигших возраста 14 лет. Также в качестве наказания возможен штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до одного года.

При этом укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Как следует из примечания к поправке, лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником.

Базовый документ, который был принят в первом чтении, приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Кроме того, он устанавливает обязательное психологическое сопровождение детей в ходе следствия. Вводятся и новые отягчающие наказание обстоятельства - для тех, кто совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах.

"Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений", - считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.