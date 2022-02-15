Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15 февраля 2022 года № 31-рг "О снятии отдельных ограничений, внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 № 12-рг"

1. Возобновить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания.

2. Внести в пункт 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 № 88-рг, от 30.06.2021 № 95-рг, от 14.07.2021 № 102-рг, от 28.07.2021 № 109-рг, от 10.08.2021 № 117-рг, от 20.08.2021 № 125-рг, от 25.08.2021 № 126-рг, от 28.09.2021 № 139-рг, от 27.10.2021 № 150-рг, от 28.10.2021 № 151-рг, от 17.11.2021 № 159-рг, от 30.11.2021 № 165-рг, от 07.12.2021 № 169-рг, от 28.12.2021 № 187-рг, от 26.01.2022 № 15-рг) изменения, исключив подпункты 1.4, 1.5, 1.5-1.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.01.2022 № 12-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







