Медведев: Импорт отдельных видов сырья угрожает экономической безопасности

Зависимость России от импорта отдельных видов сырья создает риски экономической безопасности страны, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провел совещание по обеспечению стратегических потребностей в минеральных ресурсах.

Россию принято считать богатой сырьем страной, но это общая картина, заметил замглавы Совбеза. На деле же огромные запасы минералов далеко не всегда рационально используются, а могли бы быть обращены на благо экономики и граждан.

"Более того, существует дисбаланс между экспортом и импортом отдельных видов минеральных ресурсов, и скажем прямо - несмотря на всю огромность нашей страны и ее обеспеченность значительной частью минерально-сырьевых ресурсов, у нас существует зависимость от поставок из других стран, которая создают серьезные риски для экономической безопасности государства", - заявил он.

Россия вынуждена импортировать марганец, хром, литий, бериллий, рений, практически полностью титан, цирконий. Их поставщики ориентируются на собственные геостратегические и экономические интересы.

"Некоторые из этих стран находятся в не самых простых отношениях с нашим государством, - обратил внимание Медведев. - По коммерческим и политическим мотивам они могут в любой момент взвинтить цены или просто прекратить поставки. Или использовать подобную зависимость как средство давления на нас в конкурентной борьбе". Поэтому здесь нужно уделить самое пристальное внимание импортозамещению, заметил замглавы Совбеза.