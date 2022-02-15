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15.02.2022 15:20
Рубрика: Экономика

Медведев: Импорт отдельных видов сырья угрожает экономической безопасности

Текст: Владимир Кузьмин
Зависимость России от импорта отдельных видов сырья создает риски экономической безопасности страны, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провел совещание по обеспечению стратегических потребностей в минеральных ресурсах.

Россию принято считать богатой сырьем страной, но это общая картина, заметил замглавы Совбеза. На деле же огромные запасы минералов далеко не всегда рационально используются, а могли бы быть обращены на благо экономики и граждан.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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"Более того, существует дисбаланс между экспортом и импортом отдельных видов минеральных ресурсов, и скажем прямо - несмотря на всю огромность нашей страны и ее обеспеченность значительной частью минерально-сырьевых ресурсов, у нас существует зависимость от поставок из других стран, которая создают серьезные риски для экономической безопасности государства", - заявил он.

Россия вынуждена импортировать марганец, хром, литий, бериллий, рений, практически полностью титан, цирконий. Их поставщики ориентируются на собственные геостратегические и экономические интересы.

"Некоторые из этих стран находятся в не самых простых отношениях с нашим государством, - обратил внимание Медведев. - По коммерческим и политическим мотивам они могут в любой момент взвинтить цены или просто прекратить поставки. Или использовать подобную зависимость как средство давления на нас в конкурентной борьбе". Поэтому здесь нужно уделить самое пристальное внимание импортозамещению, заметил замглавы Совбеза.

Экономика ВЭД Президент Совет Безопасности

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