Military Watch: С-500 снижает эффективность ВВС противника

Характеристики C-500 - например, дальность поражения в 600 км, - не имеют себе равных и в несколько раз превосходят возможности ближайших аналогов, американских комплексов THAAD и Patriot. Те стреляют максимум на 200 км. Еще внушительнее выглядит способность "Прометея" перехватывать гиперзвуковые цели, движущиеся со скоростью более 10 Махов (возможности С-400 ограничены 8М).

Наконец, мощь и разнообразие датчиков С-500 позволяют комплексу обнаруживать цели типа "самолет" на расстоянии 800 км, наводить зенитные ракеты на спутники и межконтинентальные баллистические ракеты, а также делиться информацией о целых с более "приземленными" зенитными системами - такими, как С-400, С-350 и "Бук".

Однако вклад "Прометея" в борьбу с фронтовой авиацией не ограничивается целеуказанием. В современной воздушной войне западных стран важную роль играют летающие радары и самолеты-заправщики. Первые находят цели для самолетов-невидимок F-22 и F-35, вторые расширяют радиус их действия (весьма скромный в базовом варианте). Способность С-500 сбивать самолеты на дальности до 600 километров меняет правила игры, поскольку отодвигает зону применения воздушных радаров и танкеров от театра боевых действий. Способность российской системы сбивать спутники также осложнит работу ВВС противника, поскольку те же F-22 и F-35 сильно зависят от их помощи.