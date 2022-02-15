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15.02.2022,  
12:51
Текст:  Антон Валагин

Military Watch: С-500 снижает эффективность ВВС противника

Несмотря на то, что борьба с истребителями противника не является первоочередной задачей российской зенитной системы С-500 "Прометей", этот комплекс способен серьезно снизить эффективность боевой авиации оппонентов за счет дальности действия, мощного набора датчиков и интеграции с другими комплексами ПВО, пишет MilitaryWatch Magazine.
Фото: Павел Невар/РИА Новости Фото: Павел Невар/РИА Новости
Фото: Павел Невар/РИА Новости

Характеристики C-500 - например, дальность поражения в 600 км, - не имеют себе равных и в несколько раз превосходят возможности ближайших аналогов, американских комплексов THAAD и Patriot. Те стреляют максимум на 200 км. Еще внушительнее выглядит способность "Прометея" перехватывать гиперзвуковые цели, движущиеся со скоростью более 10 Махов (возможности С-400 ограничены 8М).

Фото: Ростех
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Наконец, мощь и разнообразие датчиков С-500 позволяют комплексу обнаруживать цели типа "самолет" на расстоянии 800 км, наводить зенитные ракеты на спутники и межконтинентальные баллистические ракеты, а также делиться информацией о целых с более "приземленными" зенитными системами - такими, как С-400, С-350 и "Бук".

Однако вклад "Прометея" в борьбу с фронтовой авиацией не ограничивается целеуказанием. В современной воздушной войне западных стран важную роль играют летающие радары и самолеты-заправщики. Первые находят цели для самолетов-невидимок F-22 и F-35, вторые расширяют радиус их действия (весьма скромный в базовом варианте). Способность С-500 сбивать самолеты на дальности до 600 километров меняет правила игры, поскольку отодвигает зону применения воздушных радаров и танкеров от театра боевых действий. Способность российской системы сбивать спутники также осложнит работу ВВС противника, поскольку те же F-22 и F-35 сильно зависят от их помощи.

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