Многоствольная пулеметная антидроновая установка создана в Польше

В Польше на одном из полигонов военно-воздушных сил в конце минувшего года проведены испытания буксируемой системы противодействия беспилотным летательным аппаратам мини- и микрокласса.

Сообщается, что эта дистанционно управляемая установка вооружена 12,7-мм многоствольным пулеметом WKLM, имеет прицельные дневные телевизионные и ночные тепловизионные камеры, а также радиолокационную станцию, позволяющую обнаружить миниатюрные дроны на дистанции до 3500 метров.

Кстати, WKLM также разработан в Польше и был впервые продемонстрирован восемь лет назад. Он имеет четыре ствола, стреляющих натовскими 12,7х99 боеприпасами.

Как и у других образцов оружия, выполненных по схеме Гатлинга, блок стволов вращается электроприводом.

Заявленная скорострельность достигает 3600 выстрелов в минуту. Длина - 1300 мм, масса - 50 кг, дальность стрельбы - 2000 метров.

Запрограммировано три режима работы. В первом установка полностью управляется оператором. В полуавтоматическом режиме цель сопровождается автоматизированной системой под контролем военнослужащего. В автоматическом режиме все выполняется автономно, человеку необходимо лишь выдать команду на поражение.

Предполагается, что эта разработка, способная бороться также с живой силой и наземной боевой техникой, будет охранять не только воинские части, но и важные объекты инфраструктуры: аэропорты, газо- и нефтеперекачивающие станции, терминалы, трубопроводы и др.