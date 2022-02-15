Начался приём заявок на конкурс "История семьи - история Отечества"

15 февраля начался приём заявок на ежегодный Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников и студентов "История семьи - история Отечества".

В этом году организаторами проекта выступают Российское историческое общество, фонд "История Отечества", фонд "Собрание", ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", ФГБОУ ВО "Российский государственный гуманитарный университет" и Ассоциация развития педагогического образования.

Конкурс нацелен на поддержку и развитие научно-исследовательской работы школьников и студентов в области отечественной истории. Подробности участия в конкурсе - на сайте.