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15 февраля 2022 г. 13:26
"Родина"

Начался приём заявок на конкурс "История семьи - история Отечества"

15 февраля начался приём заявок на ежегодный Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников и студентов "История семьи - история Отечества".
Выпускники школы-десятилетки поселка Звездный. 1982 год. Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Выпускники школы-десятилетки поселка Звездный. 1982 год. Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости

В этом году организаторами проекта выступают Российское историческое общество, фонд "История Отечества", фонд "Собрание", ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", ФГБОУ ВО "Российский государственный гуманитарный университет" и Ассоциация развития педагогического образования.

Конкурс нацелен на поддержку и развитие научно-исследовательской работы школьников и студентов в области отечественной истории. Подробности участия в конкурсе - на сайте.

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