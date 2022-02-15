Новейшие тягачи МЗКТ-7415 замечены на учениях "Союзная решимость"

В совместных российско-белорусских оперативных учениях "Союзная решимость-2022" значительную роль в передислокации задействованной военной техники на полигоны сыграли подразделения, оснащенные многоосными колесными тягачами.

Как сообщает ВоенТВ Беларуси, наряду с зарекомендовавшими себя многолетней эксплуатацией МАЗ-537 впервые были применены новые МЗКТ-7415, принятые на вооружение только в начале текущего года.

С их помощью с Осиповичского полигона в район выполнения учебно-боевых задач в Гомельской области перебросили более 300 гусеничных машин, в том числе БМД-2, БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", 2С9 "Нона-С".

Первая информация о создании седельного полноприводного тягача МЗКТ-7415 появилась всего два года назад. Тогда сообщалось, что автомобиль с полуприцепом-тяжеловозом МЗКТ-720100-010 может эксплуатироваться на всех видах дорог и разведанной местности. При этом он не боится 45-градусных морозов и 50-градусной жары.

Во время движения по бездорожью предусмотрена система регулирования давления воздуха в шинах, что позволяет преодолевать труднопроходимые участки.

Восьмицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с газотурбинным наддувом ТМЗ 84632.10 мощностью 525 л.с. имеет электронную систему управления и предпусковой подогреватель. В моторном отсеке смонтирована система автоматического пожаротушения.

Максимальная скорость одиночного тягача - 70 км/ч, в составе автопоезда полной массой 93 500 кг - до 65 км/ч.

Комфорт в кабине обеспечивается климатической системой, способной согревать или охлаждать воздух, а также работать в режиме вентиляции.

Кроме того, имеется фильтровентиляционная установка, позволяющая действовать в условиях применения оружия массового поражения.

Погрузка техника может осуществляться при помощи двухбарабанной лебедки длиной 60 метров с максимальным тяговым усилием на каждом барабане - 200 кН.