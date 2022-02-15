Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года № 140 "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения"

В соответствии с частью 2 статьи 911 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

2. Установить, что мероприятия, предусмотренные Положением, утвержденным настоящим постановлением, осуществляются федеральными органами исполнительной власти в рамках установленных полномочий и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2849);

пункт 47 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1439 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 50, ст. 7755);

пункт 11 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2019 г. № 77 "О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 6, ст. 533);

постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 568 "О внесении изменений в Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 18, ст. 2888);

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2020 г. № 829 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 24, ст. 3795);

пункт 10 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1266 "Об упразднении подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 35, ст. 5569);

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 40, ст. 6286);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1654 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 42, ст. 6619);

постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2020 г. №2174 "О внесении изменений в Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 52, ст. 8856);

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2021 г. № 901 "Об утверждении Правил функционирования государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 25, ст. 4814).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 6 лет со дня его вступления в силу.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин





Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 9 февраля 2022 г. № 140





Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения





I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет:

а) задачи единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - единая система);

б) структуру и порядок ведения единой системы;

в) порядок и сроки представления информации в единую систему;

г) участников информационного взаимодействия;

д) порядок доступа к информации, содержащейся в единой системе;

е) требования к программно-техническим средствам единой системы;

ж) порядок обмена информацией с использованием единой системы;

з) порядок защиты информации, содержащейся в единой системе.





II. Задачи и функции единой системы

2. Задачами единой системы являются:

а) информационное обеспечение государственного регулирования в сфере здравоохранения;

б) информационная поддержка деятельности медицинских организаций, включая поддержку осуществления медицинской деятельности;

в) информационное взаимодействие поставщиков информации в единую систему и пользователей информации, содержащейся в единой системе;

г) информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, передачи сведений о выданных рецептах на лекарственные препараты из медицинских информационных систем медицинских организаций в информационные системы фармацевтических организаций;

д) обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), информационных систем государственных внебюджетных фондов.

3. Выполнение задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется посредством следующих функций единой системы:

а) поддержка принятия управленческих решений и управления ресурсами системы здравоохранения;

б) создание условий для реализации мер по развитию системы здравоохранения, поддержка реализации мер по профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской помощи и организации медицинской деятельности;

в) поддержка организации обеспечения граждан лекарственными препаратами в соответствии с пунктами 19 и 20 части 1 статьи 14 и частью 7 статьи 44 Федерального закона;

г) ведение федеральных регистров и федеральных реестров, предусмотренных частью 21 статьи 43, частями 4 и 8 статьи 44, частью 1 статьи 441, статьями 531, 681 Федерального закона, статьей 241 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

д) централизация ведения подсистем единой системы, указанных в подпунктах "а" - "л" пункта 4 настоящего Положения, а также федеральных информационных систем в сфере здравоохранения, федеральных баз данных и федеральных регистров в сфере здравоохранения, ведение которых осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации с использованием единой системы на основании федеральных законов и актов Правительства Российской Федерации;

е) обработка и хранение медицинской документации и (или) сведений о состоянии здоровья гражданина, предоставленных с согласия гражданина (его законного представителя) или размещенных гражданином (его законным представителем) в том числе посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг);

ж) обработка и хранение указанных в статье 94 Федерального закона и обезличенных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 911 Федерального закона;

з) ведение федерального регистра медицинских работников в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 92 Федерального закона, для обработки и хранения указанных в статье 93 Федерального закона сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности;

и) ведение реестра медицинских организаций в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая их оснащение медицинским оборудованием, на основании сведений сводного реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности и государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий;

к) ведение нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения в порядке и по перечню, которые определяются Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 911 Федерального закона;

л) предоставление гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме посредством использования единого портала государственных и муниципальных услуг по перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 2521-р, иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг;

м) обеспечение оказания медицинской помощи в медицинских организациях, включая выдачу направлений на проведение диагностических исследований и медицинского обследования (консультации);

н) проведение консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также проведение дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента в соответствии со статьей 362 Федерального закона;

о) осуществление мониторинга и контроля закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе путем взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;

п) организация статистического наблюдения в сфере здравоохранения и формирование сводной аналитической информации по вопросам осуществления медицинской деятельности и оказания медицинской помощи;

р) формирование аналитической информации, не содержащей персональные данные или содержащей обезличенные персональные данные, в статистических и иных исследовательских целях, в том числе в целях создания и применения технологических решений на основе искусственного интеллекта;

с) представление сведений, содержащихся в единой системе, в соответствии со статьей 911 Федерального закона и настоящим Положением;

т) организация информационного взаимодействия участников, указанных в разделе V настоящего Положения.





III. Структура и порядок ведения единой системы

4. Единая система включает в себя следующие подсистемы:

а) федеральный регистр медицинских работников;

б) федеральный реестр медицинских организаций;

в) федеральная электронная регистратура;

г) федеральная интегрированная электронная медицинская карта;

д) федеральный реестр электронных медицинских документов;

е) подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения;

ж) подсистема ведения реестров лекарственных препаратов для медицинского применения;

з) информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

и) подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности;

к) федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;

л) подсистема обезличивания персональных данных;

м) геоинформационная подсистема;

н) подсистема защиты информации;

о) подсистема обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения;

п) интеграционные подсистемы;

р) иные подсистемы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Состав информации, размещаемой в единой системе, приведен в приложении № 1.

Состав информации, предоставляемой пользователям единой системы, приведен в приложении № 2.

6. Федеральный регистр медицинских работников представляет собой подсистему единой системы и предназначен для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации, а также предоставления доступа к электронным сервисам медицинским работникам.

7. Федеральный регистр медицинских работников обеспечивает:

а) сбор, накопление, хранение, обработку и передачу указанных в статье 93 Федерального закона сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, о лицах, прошедших аккредитацию специалиста, о лицах, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 973 "Об особенностях организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", а также о работниках организаций, являющихся соискателями лицензии на осуществление медицинской деятельности и представляющих сведения в единую систему в соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

б) ведение государственного реестра исследователей, осуществляющих клинические исследования биомедицинских клеточных продуктов, реестра исследователей, проводящих (проводивших) клинические исследования лекарственных препаратов для медицинского применения;

в) ведение личного кабинета медицинского работника с целью обеспечения информационного взаимодействия медицинских работников с единой системой, а также для получения и передачи сведений и документов.

8. Сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, указанные в подпунктах 1, 11 - 14 статьи 93 Федерального закона, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством федерального регистра медицинских работников.

9. Федеральный реестр медицинских организаций представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей их медицинской деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий.

Не допускается размещение в федеральном реестре медицинских организаций сведений о медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации.

10. Федеральный реестр медицинских организаций обеспечивает:

а) сбор, накопление, хранение, обработку и передачу сведений о медицинских организациях, в которых оказывается медицинская помощь, в том числе о зданиях, строениях, сооружениях, структурных подразделениях таких медицинских организаций, об отделениях, о коечном фонде, об оснащении, о штатном расписании, а также об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования, и организациях, являющихся соискателями лицензии на осуществление медицинской деятельности и предоставляющих сведения в единую систему в соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

б) ведение государственного учета курортного фонда Российской Федерации и государственных реестров курортного фонда Российской Федерации, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные организации;

в) сбор сведений о медицинских организациях в едином реестре медицинских организаций;

г) сбор, накопление, хранение, обработку и передачу иных сведений об организациях, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, сбор которых осуществляется в государственных информационных системах и (или) предусмотрен нормативными правовыми актами;

д) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о медицинских организациях, указанных в пункте 9 настоящего Положения и подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, за исключением информации о финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций.

11. Федеральная электронная регистратура представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.

12. Федеральная электронная регистратура обеспечивает:

а) запись на прием к врачу в медицинскую организацию;

б) запись на профилактические медицинские осмотры и освидетельствования, диспансеризацию;

в) ведение расписаний приема пациентов в медицинской организации;

г) планирование и проведение консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий;

д) регистрацию приема заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации;

е) доступ граждан к услугам в сфере здравоохранения посредством единого портала государственных услуг;

ж) предоставление медицинскому работнику доступа к медицинской документации, сформированной по результатам приема данного медицинского работника, в том числе осуществления консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, содержащейся в федеральной интегрированной электронной медицинской карте и (или) федеральном реестре электронных медицинских документов, с согласия пациента в установленных законодательством случаях.

13. Федеральная интегрированная электронная медицинская карта представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для сбора, систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, а также медицинской документации и (или) сведений о состоянии здоровья гражданина, предоставленных с согласия гражданина (его законного представителя) или размещенных гражданином (его законным представителем), посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, информационными системами Федерального медико-биологического агентства, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.

14. Федеральная интегрированная электронная медицинская карта обеспечивает:

а) получение, проверку, обработку и хранение структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования;

б) получение, проверку, обработку и хранение медицинской документации и (или) сведений о состоянии здоровья гражданина, предоставленных с согласия гражданина (его законного представителя), или размещенных гражданином (его законным представителем), в том числе посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, а также предоставление с согласия пациента (его законного представителя) доступа к ним медицинским работникам;

в) формирование баз данных обезличенной информации по отдельным нозологиям и профилям оказания медицинской помощи, позволяющих систематизировать информацию для изучения течения и исхода заболеваний, клинической и экономической эффективности методов профилактики, а также для диагностики, лечения и реабилитации при отдельных заболеваниях, состояниях в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, и номенклатурой медицинских услуг, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 14 Федерального закона;

г) хранение наборов обезличенных медицинских данных для их использования в целях создания алгоритмов и методов машинного обучения для формирования систем поддержки принятия врачебных решений, создания и применения технологических решений на основе искусственного интеллекта;

д) поддержку разметки и подготовки наборов обезличенных медицинских данных, а также их верификации для решения конкретной задачи, в том числе с использованием методов машинного обучения;

е) поддержку разработки технологических решений на основе искусственного интеллекта;

ж) хранение, функционирование и верификацию технологических решений на основе искусственного интеллекта;

з) доступ медицинских организаций к технологическим решениям на основе искусственного интеллекта.

15. Федеральный реестр электронных медицинских документов представляет собой подсистему единой системы, содержащую сведения о медицинской документации в форме электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой такая медицинская документация создана и хранится.

16. Федеральный реестр электронных медицинских документов обеспечивает:

а) получение, проверку, регистрацию и хранение сведений о медицинской документации в форме электронных документов, которая создается и хранится медицинскими организациями;

б) преемственность и повышение качества оказания медицинской помощи за счет предоставления медицинским работникам с согласия пациента (его законного представителя) доступа к медицинской документации в форме электронных документов вне зависимости от места и времени ее оказания;

в) предоставление пациенту доступа к медицинской документации в форме электронных документов, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;

г) представление медицинской документации в форме электронных документов в государственные информационные системы, ведение которых осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами и организациями, в соответствии с настоящим Положением.

17. Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и санаторно-курортного лечения представляет собой подсистему единой системы, содержащую совокупность информационных систем, баз данных и специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, указанных в пункте 18 настоящего Положения, а также информационных ресурсов, ведение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, позволяющих систематизировать по единым правилам информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, и или иной информации, позволяющей организовать оказание медицинской помощи.

18. Специализированные регистры пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан и реестры медицинской документации обеспечивают:

а) ведение следующих федеральных регистров и реестров:

Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;

Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом;

Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

Национальный радиационно-эпидемиологический регистр;

Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации;

Федеральный реестр медицинских документов о рождении;

Федеральный реестр медицинских документов о смерти;

Федеральный реестр документов, содержащий сведения о результатах медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, ведение которого осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

информационный ресурс, содержащий сведения о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая информацию о закупке для таких детей лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации, технических средств реабилитации, и сведения о результатах лечения таких детей.

б) сбор и представление сведений об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

в) сбор и представление сведений об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования;

г) сбор и представление сведений о санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

19. Подсистема ведения реестров лекарственных препаратов для медицинского применения обеспечивает ведение информационных систем (информационных ресурсов) и баз данных, содержащих сведения об обращении лекарственных препаратов с целью реализации государственных услуг (функций) в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, а также предоставления гражданам услуг в сфере охраны здоровья в электронной форме.

20. Подсистема ведения реестров лекарственных препаратов для медицинского применения обеспечивает:

а) ведение следующих информационных систем (информационных ресурсов) и баз данных:

государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения;

государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

реестр выданных разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения;

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

б) формирование единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения на основании сведений государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения, государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в том числе в целях формирования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информация, содержащаяся в едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов для медицинского применения, является публичной.

21. Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд представляет собой информационную систему, которая позволяет осуществлять информационную поддержку контрольных процедур в сфере закупок лекарственных препаратов.

22. Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечивает:

а) информационное взаимодействие с единой информационной системой в сфере закупок, в том числе для получения информации, формируемой в процессе планирования и осуществления закупок лекарственных препаратов, результатов исполнения контрактов на поставку лекарственных препаратов, представление сведений о референтных ценах на лекарственные препараты для медицинского применения, а также взаимодействие с федеральной государственной информационной системой мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя и информационной системой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

б) расчет и анализ референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения;

в) мониторинг и анализ цен на лекарственные препараты, установленных государственными контрактами на их закупку.

23. Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для оптимизации и упрощения процедур сбора статистической и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения от подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций, федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения временных затрат на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах единой системы.

24. Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности обеспечивает:

а) автоматический сбор данных из подсистем единой системы и иных государственных информационных систем, сбор данных из которых допускается законодательством Российской Федерации и технические характеристики которых позволяют осуществлять получение данных в автоматическом режиме, за исключением указанных в статье 94 Федерального закона сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, доступ к которым осуществляется после их обезличивания в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 911 Федерального закона;

б) возможность ручного ввода данных в отчетные формы;

в) автоматизированное формирование и представление (визуализацию) сводной статистической и аналитической отчетности на основании собранных и введенных данных;

г) автоматизированное ведение статистического наблюдения в сфере здравоохранения по отдельным формам статистического учета и отчетности в сфере здравоохранения на основании данных подсистем единой системы.

25. Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для автоматизированного формирования, актуализации и использования участниками информационного взаимодействия, указанными в разделе V настоящего Положения, классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 911 Федерального закона.

26. Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения обеспечивает:

а) стандартизацию и унификацию нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, а также в сфере обязательного медицинского страхования;

б) размещение и актуализацию в федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации" нормативно-справочной информации, используемой в межведомственном электронном взаимодействии с единой системой;

в) размещение в электронном структурированном виде порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи;

г) доступ информационных систем, подключенных к единой системе, непосредственно к объектам нормативно-справочной информации, содержащимся в федеральном реестре нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения;

д) обеспечение функционирования, совместимости и способности к взаимодействию информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона.

27. Подсистема обезличивания персональных данных представляет собой специализированную подсистему единой системы, предназначенную для выполнения процесса обезличивания сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, поступающих из информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона.

28. Геоинформационная подсистема представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они размещены.

29. Геоинформационная подсистема обеспечивает:

а) автоматический сбор из подсистем единой системы, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 настоящего Положения, и отображение на геоинформационной карте сведений о ресурсах здравоохранения;-

б) проведение анализа доступности медицинской помощи с учетом территориального размещения подразделений медицинских организаций, видов и профилей оказываемой ими медицинской помощи;

в) проведение анализа оснащенности медицинских организаций;

г) отображение на геоинформационной карте информации о динамике ввода в эксплуатацию стационарных объектов здравоохранения.

30. Подсистема защиты информации представляет собой подсистему единой системы, предназначенную для защиты информации, содержащейся в единой системе, от утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа, специальных воздействий на такую информацию в целях ее уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий при обработке указанной информации. Подсистема защиты информации осуществляет функции по идентификации и аутентификации, управлению доступом к единой системе, регистрации событий безопасности, антивирусной защите, обнаружению (предотвращению) вторжений, контролю (анализу) защищенности информации, защите технических средств, средств виртуализации и криптографической защиты. Подсистема защиты информации обеспечивает:

а) конфиденциальность информации (исключение неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения информации);

б) целостность информации (исключение неправомерного

уничтожения или модифицирования информации);

в) доступность информации (исключение неправомерного

блокирования информации).

31. Подсистема обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения является подсистемой, предназначенной для обеспечения взаимодействия Министерства здравоохранения Российской Федерации с Координационным центром Правительства Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации организациями при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2021 г. № 171 "О Координационном центре Правительства Российской Федерации".

32. Подсистема обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения обеспечивает:

а) мониторинг функционирования инфраструктуры единой системы и мониторинг электронного взаимодействия информационных систем поставщиков и пользователей с единой системой;

б) предоставление информационно-методической поддержки участникам информационного взаимодействия;

в) мониторинг работоспособности электронных сервисов и информационных систем участников информационного взаимодействия;

г) автоматизированную проверку работоспособности основных функций участников информационного взаимодействия;

д) обработку и возможность проведения анализа информации о событиях, возникающих при электронном взаимодействии;

е) мониторинг инфраструктуры и эксплуатации единой системы;

ж) формирование и публикацию аналитических отчетов;

з) демонстрацию функциональных возможностей новых версий инфраструктуры единой системы.

33. Интеграционные подсистемы представляют собой подсистемы, реализующие функции идентификации и систематизации сведений о лицах, содержащихся в подсистемах единой системы, управления базами данных, формирования единого хранилища данных, обеспечения защиты информации, информационно-технологического взаимодействия подсистем единой системы между собой, с иными информационными системами, а также выполняют функции общесистемных технологических сервисов.

34. Интеграционные подсистемы обеспечивают:

а) идентификацию и систематизацию сведений о лицах, содержащихся в подсистемах единой системы, на основании сведений единого регистра застрахованных лиц, а при отсутствии сведений о лице в едином регистре застрахованных лиц - на основании сведений, содержащихся в подсистемах единой системы;

б) ведение баз данных, включая хранилища данных, единой системы;

в) ведение на основании сведений из регистра информационных систем федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее -единая система идентификации и аутентификации) реестра информационных систем, взаимодействующих с подсистемами единой системы;

г) информационное взаимодействие подсистем единой системы;

д) информационное взаимодействие единой системы с информационными системами, взаимодействие с которыми предусмотрено настоящим Положением.

35. Функционирование подсистем единой системы, указанных в пункте 4 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.





IV. Порядок и сроки представления информации в единую систему

36. Поставщики информации обязаны размещать информацию в единой системе в составе и сроки, которые приведены в приложении № 1 к настоящему Положению, а по информационным ресурсам, предусмотренным пунктом 17 настоящего Положения, размещение информации осуществляется с учетом установленных Правительством Российской Федерации правил ведения соответствующих информационных ресурсов.

37. Представление сведений в единую систему осуществляется с использованием информационных систем, указанных в пунктах 56 - 58 настоящего Положения.

38. Подключение информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона, информационных систем государственных внебюджетных фондов к элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, осуществляется в соответствии с Правилами присоединения информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382 "О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", а также Положением об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме".

39. Достоверность сведений, представляемых в единую систему в электронном виде, подтверждается посредством использования:

а) усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи" -для поставщиков информации в единую систему, указанных в подпунктах "а" - "м" пункта 44 настоящего Положения;

б) усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и аутентификации, а также усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - для граждан.

40. При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации пациента или медицинского работника, а также при обновлении информации о них используются сведения из информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, полученные в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.





V. Участники информационного взаимодействия

41. Участниками информационного взаимодействия с использованием единой системы являются:

а) оператор единой системы;

б) поставщики информации в единую систему;

в) пользователи информации, содержащейся в единой системе.

42. Оператором единой системы является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

43. Оператор единой системы обеспечивает:

а) функционирование единой системы, включая работоспособность программных и технических средств единой системы;

б) эксплуатацию и развитие единой системы, в том числе в части сопровождения технического и программного обеспечения единой системы;

в) прием, хранение и предоставление данных единой системы, а также проверку представляемых в единую систему сведений в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации;

г) целостность и доступность данных единой системы для участников информационного взаимодействия;

д) защиту информации, создаваемой и обрабатываемой в рамках функционирования единой системы, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

е) управление доступом участников информационного взаимодействия;

ж) подключение и (или) предоставление доступа к единой системе информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона, с использованием единой системы идентификации и аутентификации в случаях, установленных Федеральным законом, при условии соблюдения участниками информационного взаимодействия установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований по защите информации;

з) обязательность учета и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных при взаимодействии информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона, с единой системой;

и) технологическое и иное взаимодействие единой системы с информационными системами;

к) создание и функционирование сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе для оперативного взаимодействия и информирования участников информационного взаимодействия, размещения методических материалов и иных документов по вопросам функционирования единой системы;

л) методическую поддержку по вопросам технического использования и информационного наполнения единой системы;

м) формирование и ведение справочников для внесения сведений в единую систему в структурируемом виде, в том числе на основе порядков оказания медицинской помощи в части требований к штатным нормативам и оснащению медицинских организаций, а также государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

44. Поставщиками информации в единую систему являются:

а) Министерство здравоохранения Российской Федерации;

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, в том числе в части обеспечения предусмотренных подпунктом "м" пункта 43 настоящего Положения мероприятий, осуществляемых с привлечением федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

в) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральное казначейство;

г) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти;

д) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

е) Пенсионный фонд Российской Федерации (в части подтверждения достоверности сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования пациента или медицинского работника с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в части представления сведений в Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, и федеральный регистр медицинских работников в части информации о трудовой деятельности);

ж) Фонд социального страхования Российской Федерации;

з) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

и) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;

к) медицинские организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;

л) фармацевтические организации;

м) организации, являющиеся соискателями лицензии на осуществление медицинской деятельности;

н) организации, являющиеся операторами иных информационных систем, указанных в части 5 статьи 91 Федерального закона;

о) граждане (в части медицинской документации и (или) сведений о состоянии здоровья гражданина, предоставленных с согласия гражданина (его законного представителя) или размещенных гражданином (его законным представителем) в том числе посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

45. Поставщики сведений в единую систему обеспечивают:

а) представление сведений в единую систему в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

б) актуальность и достоверность сведений, представляемых в единую систему;

в) работоспособность собственных программно-аппаратных средств, используемых при работе с единой системой;

г) представление оператору единой системы предложений по развитию единой системы;

д) выполнение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований по защите информации в информационных системах.

46. Мониторинг соблюдения поставщиками сведений в федеральный реестр медицинских организаций требований подпунктов "а" и "б" пункта 45 настоящего Положения осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в порядке, утверждаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации.

47. Пользователями информации, содержащейся в единой системе, являются:

а) Министерство здравоохранения Российской Федерации;

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, в том числе для целей формирования и ведения лицензионного дела соискателя лицензии и (или) лицензиата в электронной форме в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности";

в) Федеральное медико-биологическое агентство;

г) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в части медицинских организаций и медицинских работников медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (в части медицинских свидетельств о рождении, медицинских свидетельств о смерти, медицинских свидетельств о перинатальной смерти), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба и Федеральная антимонопольная служба;

д) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

е) Пенсионный фонд Российской Федерации;

ж) Фонд социального страхования Российской Федерации;

з) уполномоченные исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния;

и) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья;

к) медицинские организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;

л) фармацевтические организации;

м) организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования;

н) организации, являющиеся операторами иных информационных систем, указанных в части 5 статьи 91 Федерального закона;

о) граждане.

48. Пользователи информации, содержащейся в единой системе, получают информацию из единой системы в соответствии с настоящим Положением, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также единого портала государственных и муниципальных услуг.

Пользователи информации, содержащейся в единой системе, обязаны выполнять установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации требования по защите информации, содержащейся в единой системе.

49. Представление в единую систему сведений, содержащих информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу, осуществляется с согласия такого лица или при наличии иных оснований обработки персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.





VI. Порядок доступа к информации, содержащейся в единой системе

50. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, предоставляется пользователям единой системы с использованием единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению, а по информационным ресурсам, предусмотренным пунктом 17 настоящего Положения, доступ предоставляется с учетом установленных Правительством Российской Федерации правил ведения соответствующих информационных ресурсов.

51. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, получают зарегистрированные пользователи.

52. Регистрация пользователей единой системы и информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона, прошедших идентификацию и аутентификацию с использованием единой системы идентификации и аутентификации, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

53. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, осуществляется в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.





VII. Требования к программно-техническим средствам единой системы

54. Программно-технические средства единой системы должны отвечать следующим требованиям:

а) располагаться на территории Российской Федерации;

б) обеспечивать размещение информации на государственном языке Российской Федерации;

в) иметь сертификаты соответствия применяемых средств защиты информации требованиям по безопасности информации, выданные Федеральной службой безопасности Российской Федерации и (или) Федеральной службой по техническому и экспортному контролю;

г) обеспечивать автоматизированное ведение электронных журналов учета операций, осуществляемых в единой системе, с фиксацией размещения, изменения и удаления информации, точного времени совершения таких операций, содержания изменений и информации об участниках единой системы, осуществивших указанные действия;

д) обеспечивать доступ пользователей к единой системе, а также бесперебойное ведение баз данных и защиту содержащейся в единой системе информации от несанкционированного доступа;

е) обеспечивать возможность информационного взаимодействия единой системы с информационными системами, в том числе посредством использования элементов инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

ж) обеспечивать осуществление идентификации и аутентификации пользователей единой системы, а также информационных систем, указанных в подпункте "ж" пункта 43 настоящего Положения, с использованием единой системы идентификации и аутентификации;

з) обеспечивать возможность получения информации из единой системы в виде файлов и электронных сообщений;

и) обеспечивать сохранность всех версий создаваемых документов и истории их изменений;

к) обеспечивать доступ уполномоченным органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации к электронным журналам пользователей субъекта Российской Федерации и их уровней доступов и к электронным журналам учета операций, осуществляемых этими пользователями в единой системе, а также в подсистемах, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

55. В единой системе обеспечивается единство используемой нормативно-справочной информации.





VIII. Порядок обмена информацией с использованием единой системы

56. Единая система взаимодействует со следующими информационными системами:

государственная информационная система в сфере обязательного медицинского страхования;

автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы "Налог-3";

федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр инвалидов";

федеральная государственная информационная система "Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы";

федеральная государственная информационная система "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации;

информационные системы Федерального медико-биологического агентства, в том числе единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система, единая база данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов;

федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния;

государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий;

государственная информационная система миграционного учета;

единый портал государственных и муниципальных услуг;

единая информационная система в сфере закупок;

информационная система Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

сводный реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности;

единая система межведомственного электронного взаимодействия;

единая система идентификации и аутентификации;

государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;

медицинские информационные системы медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;

система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения;

государственная информационная система, оператором которой является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия;

официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях;

федеральная государственная информационная система территориального планирования;

федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования;

информационные системы, указанные в части 5 статьи 91 Федерального закона и использующие данные, обрабатываемые в единой системе, и (или) представляющие такие данные в единую систему, в том числе для предоставления гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме;

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

Единая государственная информационная система социального обеспечения;

федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера;

федеральная информационная система "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении";

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

федеральная государственная информационная система "Единая система нормативной справочной информации";

иные информационные системы, взаимодействие с которыми предусмотрено нормативными правовыми актами, с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны.

57. Единой системой осуществляется непосредственное информационное взаимодействие с информационными системами, указанными в абзацах втором - тридцатом пункта 56 настоящего Положения. Информационное взаимодействие единой системы с федеральными государственными информационными системами и информационными системами государственных внебюджетных фондов, предусмотренными абзацем тридцать первым пункта 56 настоящего Положения, осуществляется с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

58. Информационное взаимодействие единой системы с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, информационными системами, указанными в части 5 статьи 91 Федерального закона, осуществляется с использованием интеграционных подсистем.

59. Обмен информацией с использованием единой системы поставщиками информации в единую систему и пользователями информации, содержащейся в единой системе, являющимися медицинскими организациями, подведомственными исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, осуществляется посредством информационного взаимодействия единой системы с государственной информационной системой в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации либо, по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, посредством информационного взаимодействия единой системы с медицинской информационной системой медицинской организации.

60. Технические стандарты и требования к технологической совместимости единой системы с внешними информационными системами, требования к стандартам и протоколам обмена документами единой системы с внешними информационными системами устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по согласованию с оператором внешней информационной системы, с которой осуществляется взаимодействие. При этом обеспечивается достаточность и полнота документирования интеграционных сервисов, включая исчерпывающее описание алгоритмов обработки сервисами данных и правил форматно-логического контроля.

61. Министерством здравоохранения Российской Федерации обеспечивается:

а) публичное опубликование проектов правил формально-логического контроля, а также изменений, которые вносятся в такие правила, форматов структурированных электронных медицинских документов и сведений, в том числе неструктурированных, передача которых предполагается в ходе информационного взаимодействия, алгоритмов расчета показателей единой системы, в том числе ее подсистем, не менее чем за 3 месяца до начала взаимодействия;

б) предоставление тестового доступа оператору государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации к подсистемам единой системы, в том числе для отработки ошибок при передаче данных, не менее чем за 2 месяца до начала взаимодействия;

в) доступ субъектов Российской Федерации к данным регистров единой системы посредством использования интеграционных сервисов.

62. Министерством здравоохранения Российской Федерации разрабатываются методические рекомендации по представлению в единую систему и получению из единой системы информации, указанной в пунктах 36 и 50 настоящего Положения, содержащие в том числе форматы передачи и детализацию состава сведений, правила форматно-логического контроля, алгоритмы расчета показателей единой системы и подлежащие одобрению президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.





IX. Защита информации, содержащейся в единой системе

63. Информация, содержащаяся в единой системе, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

64. Защита информации, содержащейся в единой системе, обеспечивается оператором единой системы посредством применения организационных и технических мер защиты информации, а также осуществления контроля за эксплуатацией единой системы.

65. Для обеспечения защиты информации в ходе создания, эксплуатации и развития единой системы осуществляются:

а) формирование требований к защите информации, содержащейся в единой системе;

б) функционирование и модернизация (развитие) подсистемы защиты информации;

в) применение сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации и (или) Федеральной службой по техническому и экспортному контролю средств защиты информации;

г) аттестация единой системы по требованиям защиты информации;

д) защита информации при ее передаче по информационно-телекоммуникационным сетям;

е) реализация иных мер защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

66. В целях защиты информации, содержащейся в единой системе, оператор единой системы в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации обеспечивает:

а) предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащейся в единой системе, и (или) передачи такой информации лицам, не имеющим права на доступ к этой информации;

б) незамедлительное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации, содержащейся в единой системе;

в) недопущение несанкционированного воздействия, нарушающего функционирование входящих в состав единой системы технических и программных средств обработки информации;

г) возможность незамедлительного выявления фактов модификации, уничтожения или блокирования информации, содержащейся в единой системе, вследствие несанкционированного доступа и восстановления такой информации;

д) обеспечение осуществления непрерывного контроля за уровнем защищенности информации, содержащейся в единой системе;

е) обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты с целью взаимодействия с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам в рамках государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.