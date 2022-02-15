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15.02.2022 09:41

Председателю Правления Новикомбанка, куратору Воронежского отделения СоюзМаш России Георгиевой Елене Александровне

Уважаемая Елена Александровна!

В этот особенный день примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Вы профессионал высочайшего класса и являетесь примером современного, эффективного руководителя, в котором органично сочетаются высокая ответственность, самоотдача и отзывчивое отношение к коллегам.

Благодаря Вашему уникальному стратегическому мышлению, глубокому пониманию экономических процессов и колоссальному трудолюбию сегодня Новикомбанк уверенно движется вперед по траектории устойчивого долгосрочного развития. Являясь опорным для российской промышленности, банк оказывает надежную финансовую поддержку предприятиям, обеспечивающим технологическое лидерство России.

Для Холдинга "Швабе" Новикомбанк - это надежный и проверенный партнер. Выражаю Вам искреннюю благодарность за сотрудничество, высоко ценю наши партнерские отношения и приветствую расширение совместной деятельности по всем направлениям.

Убежден, что под Вашим руководством Новикомбанк всегда будет находить оптимальные решения задач, поставленных акционером - Госкорпорацией Ростех.

Пусть Ваша деятельность будет столь же плодотворной, а удача сопутствует Вам во всех начинаниях. Крепкого здоровья, благополучия и процветания Вам, Вашим родным и близким!

Генеральный директор Холдинга "Швабе", член Бюро Союза машиностроителей России А.П. Патрикеев

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