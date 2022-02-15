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15.02.2022,  
10:55
Текст:  Светлана Цыганкова

Разработчик назвал преимущество беспилотников вертолетного типа

Фото: Холдинг "Технодинамика" Фото: Холдинг "Технодинамика"
Фото: Холдинг "Технодинамика"

Беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, такие как БАС-200, обладают большей энерговооруженностью и оптимальной скоростью для мониторинга. Об этом рассказал руководитель направления маркетинга и продаж дирекции программы "Беспилотные вертолеты" НЦВ "Миль и Камов" Алексей Мамотько.

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Как пишет ТАСС, Мамотько назвал энерговооруженность главным преимуществом над мультикоптерами. Так, у них время полета чуть более получаса, иногда до часа, у БАС-200 - четыре часа. Отличие и в полезной нагрузке: мультикоптер - до 10 килограммов, БАС-200 - 50 килограммов.

Второе преимущество перед беспилотниками самолетного типа - скорость полета. БАС-200, выполненный по классической вертолетной схеме, сможет разгоняться от 40 до 70 километров в час. Еще одно преимущество - возможность зависания и детальное изучение источника утечки, очага возгорания и других задач. Это уникальная функция при выполнении мониторинговых работ.

БАС-200 можно использовать в разное время суток. Его задача - обнаружить объект, следить за ним и передавать видеоинформацию в видимом и инфракрасном диапазоне.

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