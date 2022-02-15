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15.02.2022 11:25
Рубрика: Происшествия

В Ярославле экс-чиновницу осудили за присвоение двух миллионов рублей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Бывшего директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области суд признал виновной в присвоении.

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- Следствие и суд установили, что женщина фиктивно устроила на работу в учреждение своего знакомого, который с 2017 по 2019 годы получал зарплату и премии, при этом не выполняя фактические трудовые обязанности, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская. - Кроме того, с 2017 по 2019 годы подсудимая выплачивала ряду сотрудников завышенные и необоснованные премии, при этом часть полученных денежных средств работники передавали ей.

Ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценен в два с лишним миллиона рублей, уточнили следователи.

Дело, возбужденное по частям 3 и 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере", рассматривал Ленинский районный суд Ярославля. 14 февраля женщина была признана виновной.

- Окончательно ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 200 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Кроме того, осужденная на два года лишена права занимать должности в госорганах, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также удовлетворен иск прокуратуры в интересах департамента госжилнадзора о взыскании с осужденной ущерба в размере более 2,4 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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