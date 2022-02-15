В Твери полицейские задержали банду телефонных мошенников

Тверские полицейские задержали подозреваемых в серии преступлений в отношении пожилых людей.

По данным УМВД по Тверской области, фигуранты причастны не менее чем к четырем эпизодам мошенничеств.

Одна из пострадавших - 84-летняя жительница Твери. В полиции рассказали, что пенсионерке на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась внучкой. Собеседница сообщила, что якобы попала в ДТП, и для возмещения ущерба пострадавшим ей требуется крупная сумма.

- Желая помочь родственнице, пенсионерка передала 200 тысяч рублей водителю одного из местных такси во дворе своего дома и только спустя некоторое время узнала, что с ее внучкой все в порядке, - пояснили в ведомстве.

Благодаря профессионализму полицейских автомобиль под управлением таксиста-курьера был вскоре обнаружен. Выяснилось, что мужчина передал деньги молодым людям, которые потом перечислили сумму на счета своих удаленных сообщников. Посредники - два жителя Калининского района 24 и 26 лет - тоже задержаны. Они признались, что неоднократно "зарабатывали" путем перечисления денег потерпевших на счета, указанные их нанимателями.

Во время обыска у подозреваемых изъято пять карт различных банков, два мобильных телефона и четыре сим-карты.

В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливаются все участники преступной схемы.